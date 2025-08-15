Presa occidentală „se află într-o stare de isterie, la limita nebuniei nebuniei”, după întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, Zaharova a susținut că, „timp de trei ani, presa occidentală a vorbit despre izolarea Rusiei, iar astăzi a văzut covorul roșu cu care a fost întâmpinat președintele rus în Statele Unite”.

Întâlnirea dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump are loc la bază militară din Alaska.

Discuțiile se concentrează asupra posibilei încheieri a războiului din Ucraina.

În plan diplomatic, summitul oferă Rusiei ocazia de a contesta discursul occidental despre izolarea Moscovei.