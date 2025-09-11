NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale. Administrator interimar NASA: „Vor să se întoarcă pe Lună înaintea noastră”

Cetățenii chinezi aveau anterior dreptul să lucreze ca contractori sau studenți care contribuiau la cercetare, dar nu ca angajați. Cu toate acestea, în prima săptămână a lunii septembrie, mai multe persoane au declarat pentru Bloomberg, sub anonimat, că au fost brusc blocate din sistemele IT și li s-a interzis participarea la întâlniri față în față.

Informația a fost confirmată ulterior de către NASA, printr-un mesaj. „NASA a luat măsuri interne referitoare la cetățenii chinezi, inclusiv restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și rețeaua noastră pentru a asigura securitatea muncii noastre”, a declarat miercuri secretarul de presă al NASA, Bethany Stevens, potrivit The Guardian.

„Vor să se întoarcă pe Lună înaintea noastră”

Programul american Artemis, care urmează programului Apollo din 1969-1972, are ca obiectiv o aterizare în 2027. Cu toate acestea, el a suferit depășiri de costuri și întârzieri.

„Chinezii vor să se întoarcă pe Lună înaintea noastră. Asta nu se va întâmpla. America a condus în spațiu în trecut și vom continua să conducem în spațiu și în viitor”, a spus, miercuri, într-o conferință de presă, administratorul interimar al NASA, Sean Duffy.

China își propune să-și trimită „taikonauții” pe Lună până în 2030 în cadrul programului său și a avut recent mai mult succes în respectarea termenelor limită.