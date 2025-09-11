Prima pagină » Știri externe » NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale. Administrator interimar NASA: „Vor să se întoarcă pe Lună înaintea noastră”

NASA a început să interzică cetățenilor chinezi să se alăture programelor sale, pe fondul intensificării cursei spațiale dintre SUA și China.
Diana Nunuț
11 sept. 2025, 11:13

Cetățenii chinezi aveau anterior dreptul să lucreze ca contractori sau studenți care contribuiau la cercetare, dar nu ca angajați. Cu toate acestea, în prima săptămână a lunii septembrie, mai multe persoane au declarat pentru Bloomberg, sub anonimat, că au fost brusc blocate din sistemele IT și li s-a interzis participarea la întâlniri față în față.

Informația a fost confirmată ulterior de către NASA, printr-un mesaj. „NASA a luat măsuri interne referitoare la cetățenii chinezi, inclusiv restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și rețeaua noastră pentru a asigura securitatea muncii noastre”, a declarat miercuri secretarul de presă al NASA, Bethany Stevens, potrivit The Guardian.

„Vor să se întoarcă pe Lună înaintea noastră”

Programul american Artemis, care urmează programului Apollo din 1969-1972, are ca obiectiv o aterizare în 2027. Cu toate acestea, el a suferit depășiri de costuri și întârzieri.

„Chinezii vor să se întoarcă pe Lună înaintea noastră. Asta nu se va întâmpla. America a condus în spațiu în trecut și vom continua să conducem în spațiu și în viitor”, a spus, miercuri, într-o conferință de presă, administratorul interimar al NASA, Sean Duffy.

China își propune să-și trimită „taikonauții” pe Lună până în 2030 în cadrul programului său și a avut recent mai mult succes în respectarea termenelor limită.