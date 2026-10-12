NATO avertizează Rusia: Un atac asupra Poloniei sau țărilor baltice ar declanșa un răspuns rapid al Alianței

Oficialul a apreciat că riscul unui atac major al Rusiei asupra unui stat membru NATO este relativ scăzut, în condițiile în care forțele Moscovei sunt implicate în războiul din Ucraina.

Într-un interviu acordat exclusiv TVP World, înaintea participării la Forumul de Securitate de la Varșovia, generalul american a vorbit despre securitatea europeană, capacitatea de apărare a Alianței și rolul Ucrainei în protejarea spațiului euroatlantic.

Grynkewich urmează să prezinte luni, în cadrul forumului, ceea ce NATO numește „teoria victoriei”, un concept care descrie modul în care forțele aliate ar desfășura operațiuni în cazul unui conflict.

NATO mizează pe descurajare pentru a preveni un atac al Rusiei

Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa a subliniat că NATO este o alianță defensivă, iar strategia sa urmărește să împiedice un potențial adversar să își atingă obiectivele militare.

Potrivit generalului, această abordare se bazează pe capacitatea Alianței de a demonstra că dispune de o strategie clară și de forțele necesare pentru a o pune în aplicare. Scopul este ca orice potențial agresor să înțeleagă că un atac ar întâmpina o ripostă coordonată.

„Suntem o alianță defensivă, așa că nu avem nicio dorință de a escalada situația și nu avem nevoie să facem acest lucru”, a declarat Grynkewich pentru TVP World.

El a adăugat că obiectivul principal al NATO este să se asigure că niciun adversar nu poate amenința Alianța.

Generalul a explicat că descurajarea depinde atât de forța militară, cât și de unitatea statelor membre. În opinia sa, demonstrarea acestor două elemente este esențială pentru a împiedica izbucnirea unui conflict.

NATO consideră relativ scăzut riscul unui atac major al Rusiei

În ceea ce privește posibilitatea unui atac rusesc asupra unui stat membru NATO, Grynkewich a declarat că riscul unei agresiuni de amploare este „relativ scăzut”, deoarece forțele Moscovei sunt implicate în războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, comandantul a precizat că Alianța este pregătită să reacționeze rapid dacă Polonia sau statele baltice ar fi atacate.

Oficialul a insistat însă că prioritatea NATO este prevenirea unui asemenea scenariu, prin menținerea unei capacități credibile de apărare și prin transmiterea unui mesaj de unitate.

„Câștigăm prin descurajare și prin demonstrarea forței noastre. Câștigăm și prin demonstrarea unității din spatele acestei forțe”, a afirmat generalul.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca Rusia să nu ajungă să considere un atac împotriva Alianței drept o opțiune viabilă.

NATO consideră Ucraina esențială pentru securitatea europeană

Referindu-se la războiul din Ucraina, Grynkewich a respins ideea că această țară ar reprezenta o povară pentru NATO, afirmând că Ucraina este esențială pentru securitatea euroatlantică.

Generalul a evidențiat importanța lecțiilor învățate în timpul conflictului și a susținut că experiența acumulată de forțele ucrainene contribuie la consolidarea securității Alianței.

„Ucrainenii ne demonstrează în prezent că devin un furnizor de securitate, în loc să fie doar cineva care primește donații”, a declarat comandantul NATO.

El a adăugat că Ucraina contribuie deja la securitatea statelor europene și va continua să joace acest rol în anii următori.

Declarațiile generalului Alexus Grynkewich au loc în contextul preocupărilor privind securitatea Europei și al eforturilor NATO de a consolida apărarea colectivă în fața amenințărilor regionale.