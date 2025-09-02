NATO, în alertă: „Lucrăm zi și noapte pentru a opri bruiajul GPS al Rusiei”

„Situația este tratată cu maximă seriozitate”, a declarat marți secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-o conferință de presă la Luxemburg, potrivit AP News. „Vă pot asigura că lucrăm zi și noapte pentru a contracara acest lucru, pentru a-l preveni și pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla”.

Deși nici Rusia, nici von der Leyen nu au comentat incidentul, Rutte a precizat că bruiajul face parte dintr-o campanie mai amplă de „amenințări hibride”, care include acțiuni precum tăierea cablurilor submarine, atacuri cibernetice și tentative de asasinat.

Avioanele civile, tot mai expuse în războiul hibrid al Rusiei

Avionul, care o transporta pe von der Leyen duminică, a pierdut semnalul GPS în spațiul aerian al Bulgariei, dar a reușit să aterizeze în siguranță în România. Autoritățile bulgare suspectează implicarea Rusiei în interferențele de navigație, iar incidentul ridică noi semne de întrebare privind siguranța aeriană în Europa și riscurile tot mai mari generate de acțiunile hibride ale Moscovei.

„Întotdeauna am urât termenul hibrid, pentru că sună inofensiv, dar hibrid înseamnă exact asta: bruiajul avioanelor comerciale, cu efecte potențial dezastruoase”, a explicat oficialul NATO.

Europa, la fel de vulnerabilă ca flancul estic în fața rachetelor rusești

Potrivit secretarului general al NATO, întreaga Europă este acum expusă: „Amenințarea din partea rușilor crește în fiecare zi. Să nu fim naivi: într-o zi poate implica și Luxemburgul, poate ajunge și în Țările de Jos. Cu cea mai recentă tehnologie a rachetelor rusești, diferența dintre Lituania și Madrid este de 5 până la 10 minute”.

Premierul Bulgariei, Rosen Zhelyazkov, a declarat că țara sa nu va deschide o anchetă, întrucât „astfel de lucruri se întâmplă în fiecare zi” și reprezintă efecte colaterale ale războiului Rusiei în Ucraina, observate în toată Europa.

Associated Press a identificat aproape 80 de incidente similare în spațiul european, într-o campanie de perturbare atribuită Rusiei, descrisă de oficialii britanici drept „incredibil de nesăbuită”.