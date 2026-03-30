Netanyahu evită alegerile anticipate: Israelul adoptă bugetul

Votul a fost unul strâns – 62 pentru și 55 împotrivă, potrivit Associated Press, dar suficient pentru a evita declanșarea automată a alegerilor anticipate, care ar fi fost inevitabile dacă bugetul nu era adoptat până la 1 aprilie.

Termenul limită, evitat

Adoptarea bugetului este esențială pentru supraviețuirea oricărui guvern în Israel. Fără acest vot, legislativul ar fi fost dizolvat automat.

Deși a trecut de acest obstacol, premierul poate convoca alegeri anticipate înainte de termen, însă adoptarea bugetului îi permite să rămână la putere până în toamnă.

Guvernul se află în ultimele luni ale mandatului de patru ani, iar alegerile trebuie organizate până la finalul lunii octombrie. În mod tradițional, puține guverne israeliene reușesc să își ducă mandatul până la capăt.

Cel mai mare furt din istoria statului, spune opoziția

Bugetul a fost puternic contestat de opoziție, care acuză direcționarea unor sume suplimentare către comunitățile ultra-ortodoxe, în timp ce costurile războiului cresc accelerat.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a calificat noul buget drept „cel mai mare furt din istoria statului”. Și fostul premier Naftali Bennett a criticat, la rândul său, modul în care a fost adoptat bugetul: „Guvernul lăcomiei și al evitării a realizat un jaf nocturn”, a scris acesta pe platforma X.

Nemulțumirea opoziției a crescut din cauza unui amendament introdus în ultimul moment, care prevede alocarea a încă 250 de milioane de dolari pentru școlile ultra-ortodoxe. Armata israeliană are din ce în ce mai mare nevoie de mai mulți soldați, iar o mare parte dintre tinerii din aceste comunități nu efectuează serviciul militar, obligatoriu pentru majoritatea populației evreiești.

În schimb, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich a apărat bugetul și a susținut că acesta „are grijă de toți cetățenii israelieni, fără excepție”.

Din ce în ce mai mulți bani pentru armată

Bugetul adoptat este cel mai mare din istoria Israelului, în valoare totală de aproximativ 270 de miliarde de dolari. Alocările pentru apărare au crescut cu 20% din cauza conflictului cu Iran, iar bugetul Ministerului Apărării ajunge la circa 45 de miliarde de dolari.

Această creștere a forțat reduceri în alte ministere și programe guvernamentale.

Ședința de vot nu a fost lipsită de tensiuni. Potrivit reprezentanților parlamentului, dezbaterile au fost întrerupte de trei ori de sirenele de alertă, după lansări de rachete din Iran către Ierusalim.

Din motive de securitate, reuniunea a avut loc în auditoriul clădirii parlamentului, mai aproape de un adăpost anti-bombă, și nu în sala obișnuită de plen.

Netanyahu câștigă timp

Deși majoritatea israelienilor susțin acțiunile militare împotriva Iranului, sondajele indică o scădere a popularității lui Netanyahu și a coaliției sale, mai ales după atacul lansat de Hamas pe 7 octombrie 2023.

Amânarea alegerilor până în toamnă îi oferă premierului timp pentru a încerca să recupereze sprijinul public, însă scrutinul va avea loc într-un moment simbolic, aproape de aniversarea celui mai grav atac din istoria Israelului.

Între timp, armata a prelungit restricțiile de război pentru populație, inclusiv limitarea adunărilor și obligativitatea de a rămâne în apropierea adăposturilor. Măsurile vor afecta inclusiv începutul sărbătorii Passover, una dintre cele mai importante sărbători evreiești, care marchează eliberarea evreilor din sclavia din Egipt.