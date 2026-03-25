New York își înnoiește flota de metrouri, într-o achiziție istorică

Operatorul de transport din New York și zona sa metropolitană, Metropolitan Transportation Authority (MTA), a lansat o cerere de oferte pentru ceea ce ar putea deveni cel mai mare contract de achiziție de vagoane de metrou din istoria instituției, anunță governor.ny.gov.

Proiectul face parte din strategia de dezvoltare pentru perioada 2025–2029 și vizează modernizarea accelerată a uneia dintre cele mai aglomerate rețele de transport din lume.

2.390 de vagoane noi

Planul prevede achiziția a până la 2.390 de vagoane noi, dintre care 1.140 sunt incluse într-o comandă fermă.

Acestea vor înlocui actualele trenuri de tip R62 și R62A, utilizate pe liniile 1, 3 și 6.

În cazul în care MTA va exercita opțiunea pentru restul de 1.250 de unități, acestea vor înlocui și trenurile R142 și R142A, care operează pe liniile 2, 4 și 5.

Guvernator: „Mii de vagoane noi, cu servicii mai bune”

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 8 septembrie 2026, iar atribuirea contractului este estimată pentru începutul anului 2028.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a subliniat amploarea proiectului și impactul său asupra mobilității urbane:

„Mii de vagoane noi de metrou care oferă servicii mai bune și un traseu mai fiabil pentru milioane de oameni în fiecare zi – asta putem realiza atunci când investim integral în transportul public.”

Banii provin inclusiv din taxele pe trafic

Prin această achiziție, New York își consolidează poziția de lider în transportul public urban din Statele Unite, depășind alte mari sisteme, precum cele din Chicago sau Boston.

Proiectul este finanțat prin Strategia MTA 2025–2029 și completat de fonduri din Planul de Capital 2020–2024, inclusiv venituri provenite din taxarea congestionării traficului.

Bugetul total al strategiei depășește 68 de miliarde de euro, iar contractul pentru noile vagoane reprezintă unul dintre pilonii centrali ai modernizării infrastructurii de transport.

Dacă întreaga comandă va fi realizată, până la 36,4% din actualul parc de metrou – care numără 6.574 de vagoane – ar putea fi înlocuit. Chiar și comanda fermă acoperă deja 17,3% din flotă.

Fiabilitate crescută

Noile trenuri, cunoscute sub denumirea de model R262, vor aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește fiabilitatea. Indicatorul MDBF (distanța medie între defecte) este estimat la 200.000 de mile, comparativ cu media actuală de 89.000 de mile pentru trenurile R62 și R62A.

Această creștere va reduce semnificativ numărul defecțiunilor și timpul în care trenurile sunt scoase din circulație, contribuind la o experiență mai predictibilă pentru pasageri.

Contracte recente și reorganizare strategică

Ultimul contract major atribuit de MTA, înainte de această licitație, a vizat 378 de vagoane moderne de tip R268, produse de Kawasaki Rail Car.

Comanda, aprobată în octombrie 2025, face parte din același plan de investiții și urmărește înlocuirea trenurilor R68 și R68A.

De altfel, Kawasaki este și producătorul vagoanelor R211, livrate în cadrul unor contracte anterioare, cu termene de livrare estimate între 2028 și 2030.

Investiție de 12 miliarde de dolari

Lansarea noii licitații vine în contextul unei reorganizări interne a MTA.

În februarie, CEO-ul Janno Lieber a anunțat numirea lui Jessie Lazarus în fruntea unei noi structuri dedicate strategiei de material rulant.

Aceasta va coordona achizițiile și gestionarea costurilor pe întreg ciclul de viață pentru cele mai importante active ale MTA, inclusiv metroul, autobuzele și trenurile de navetiști.

Noua structură va gestiona inclusiv investiția de 12 miliarde de dolari alocată înlocuirii flotei vechi, consolidând astfel eforturile de modernizare ale transportului public newyorkez.

Un pariu pe viitorul mobilității urbane

Prin amploarea sa, contractul anunțat de MTA nu este doar o achiziție tehnică, ci un semnal puternic privind direcția strategică a New York-ului: un transport public mai modern, mai fiabil și mai atractiv pentru milioane de utilizatori zilnici.

Investiția marchează un pas decisiv în transformarea infrastructurii urbane și în adaptarea acesteia la nevoile unei metropole în continuă creștere.