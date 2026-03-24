Nicolas Maduro este într-o formă „atletică” în închisoarea din New York, potrivit fiului său

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și prima doamnă Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, au fost capturați de armata americană pe 3 ianuarie, în urma unei operațiuni militare americane dramatice în Caracas. Aceștia vor apărea pentru a doua oară în fața unui tribunal federal joi. Nicolas Maduro este acuzat de facilitarea traficului internațional de droguri, potrivit Le Figaro.

„Vom vedea un președinte suplu și atletic, care face mișcare în fiecare zi”, a asigurat fiul său, Nicolas Maduro Guerra, cunoscut sub numele de „Nicolasito” (Micul Nicolas), congresman. „Ne mobilizăm astăzi, luni, pentru că joia aceasta are loc audierea președintelui Nicolas Maduro și a lui Cilia Flores, care sunt ținuți ostatici în Statele Unite, și cerem eliberarea lor”, a declarat „Nicolasito”.

„Se descurcă foarte bine, sunt puternici, foarte bine, cu multă energie, cu multă forță”, a adăugat congresmanul în declarații pentru postul de televiziune pro-guvernamental Telesur. Maduro Guerra a declarat că este convins că tatăl său își va dovedi nevinovăția.

Audierea de joi are ca scop principal rezolvarea problemelor procedurale, înainte de începerea oricărei proceduri de fond.

Închis – la fel ca soția sa – la Centrul Metropolitan de Detenție (MDC) din Brooklyn, o închisoare federală cunoscută pentru condițiile sale insalubre și managementul defectuos, Nicolas Maduro este singur într-o celulă, fără acces la internet sau ziare.