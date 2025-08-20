Nordul declară Sudul inamic permanent: „Coreea de Sud este cel mai ostil stat și câinele credincios al SUA”

Coreea de Nord respinge categoric orice perspectivă de reconciliere cu Seulul, după cum a declarat miercuri Kim Yo Jong, sora influentă a liderului Kim Jong Un, citată de ABC News.

„Reconcilierea cu Sudul nu se va întâmpla niciodată”, a spus ea, adăugând că „Coreea de Sud este cel mai ostil stat și câinele credincios al SUA”.

Exercițiile militare, combustibil pentru retorica Nordului

Declarațiile, transmise de media oficială nord-coreeană, au fost făcute pe fundalul exercițiilor militare comune Coreea de Sud-SUA, care se desfășoară până în 28 august și despre care Phenianul spune că sunt „repetiții pentru o invazie”, „ostile” și „nesăbuite”. Potrivit surselor oficiale, acestea implică 21.000 de militari, inclusiv 18.000 de sud-coreeni, și includ atât operațiuni simulate în centrele de comandă, cât și exerciții pe teren.

„Gesturile de pace ale Seulului ascund o intenție sinistră de a da vina pe Phenian pentru relațiile tensionate”, a susținut Kim.

Coreea de Sud, desemnată „inamic permanent”

Liderul nord-coreean însuși a întărit această poziție, El a criticat manevrele militare și a anunțat o „extindere rapidă” a arsenalului nuclear al țării sale. La solicitarea lui Kim Jong Un, Constituția nord-coreeană a fost deja modificată, desemnând Coreea de Sud drept „inamic permanent” și eliminând obiectivul tradițional al reunificării pașnice.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung încearcă, însă, să reia dialogul, declarând că „nu va urmări nicio unificare prin absorbție și nu are intenția să comită acte ostile”. Kim Yo Jong a desființat mesajul conciliant al Seulului, umilind Coreea de Sud: „Seulul nu va avea nici măcar un rol subordonat în arena diplomatică regională”.

Alianța cu Rusia închide ușa dialogului

Ministerul Unificării de la Seul a răspuns că va continua să facă „pași proactivi pentru pace” și a cerut „respect reciproc” între cele două state.

Între timp, apropierea Phenianului de Moscova și sprijinul acordat Rusiei în războiul din Ucraina arată o schimbare strategică de anploare. „Practic, orice șansă de dialog între cele două țări a fost blocată”, potrivit analiștilor politici nord-coreeni.