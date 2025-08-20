Prima pagină » Știri externe » Nordul declară Sudul inamic permanent: „Coreea de Sud este cel mai ostil stat și câinele credincios al SUA”

Nordul declară Sudul inamic permanent: „Coreea de Sud este cel mai ostil stat și câinele credincios al SUA”

Sora liderului Kim Jong Un, Kim Yo Jong, afirmă că Nordul nu va vedea niciodată Sudul drept un partener diplomatic și acuză Seulul de ostilitate și supunere față de SUA.
Nordul declară Sudul inamic permanent: „Coreea de Sud este cel mai ostil stat și câinele credincios al SUA”
Foto: Hepta
Maria Miron
20 aug. 2025, 12:21, Știri externe

Coreea de Nord respinge categoric orice perspectivă de reconciliere cu Seulul, după cum a declarat miercuri Kim Yo Jong, sora influentă a liderului Kim Jong Un, citată de ABC News.

„Reconcilierea cu Sudul nu se va întâmpla niciodată”, a spus ea, adăugând că „Coreea de Sud este cel mai ostil stat și câinele credincios al SUA”.

Exercițiile militare, combustibil pentru retorica Nordului

Declarațiile, transmise de media oficială nord-coreeană, au fost făcute pe fundalul exercițiilor militare comune Coreea de Sud-SUA, care se desfășoară până în 28 august și despre care Phenianul spune că sunt „repetiții pentru o invazie”, „ostile” și „nesăbuite”. Potrivit surselor oficiale, acestea implică 21.000 de militari, inclusiv 18.000 de sud-coreeni, și includ atât operațiuni simulate în centrele de comandă, cât și exerciții pe teren.

„Gesturile de pace ale Seulului ascund o intenție sinistră de a da vina pe Phenian pentru relațiile tensionate”, a susținut Kim.

Coreea de Sud, desemnată „inamic permanent”

Liderul nord-coreean însuși a întărit această poziție, El a criticat manevrele militare și a anunțat o „extindere rapidă” a arsenalului nuclear al țării sale. La solicitarea lui Kim Jong Un, Constituția nord-coreeană a fost deja modificată, desemnând Coreea de Sud drept „inamic permanent” și eliminând obiectivul tradițional al reunificării pașnice.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung încearcă, însă, să reia dialogul, declarând că „nu va urmări nicio unificare prin absorbție și nu are intenția să comită acte ostile”. Kim Yo Jong a desființat mesajul conciliant al Seulului, umilind Coreea de Sud: „Seulul nu va avea nici măcar un rol subordonat în arena diplomatică regională”.

Alianța cu Rusia închide ușa dialogului

Ministerul Unificării de la Seul a răspuns că va continua să facă „pași proactivi pentru pace” și a cerut „respect reciproc” între cele două state.

Între timp, apropierea Phenianului de Moscova și sprijinul acordat Rusiei în războiul din Ucraina arată o schimbare strategică de anploare. „Practic, orice șansă de dialog între cele două țări a fost blocată”, potrivit analiștilor politici nord-coreeni.