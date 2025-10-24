Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldații săi uciși în războiul din Ucraina

Coreea de Nord a organizat o ceremonie de inaugurare pentru un memorial dedicat soldaților săi care au murit luptând în războiul din Ucraina, potrivit agenției de stat KCNA.

Evenimentul a avut loc la Phenian, în prezența liderului Kim Jong Un, care a descris momentul ca fiind unul ce marchează „un vârf istoric” al relațiilor cu Rusia.

„Phenianul va fi mereu alături de Moscova. Prietenia și unitatea noastră vor dura pentru totdeauna”, a declarat Kim în fața trupelor și oficialilor prezenți.

Noul Memorial al Faptelor de Luptă va include sculpturi, fotografii și lucrări de artă dedicate soldaților nord-coreeni care au luptat pe frontul rus.

Kim a numit complexul „un sanctuar sacru, dedicat eroilor adevărați ai națiunii”

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene, peste 2.000 de militari nord-coreeni au fost uciși în regiunea rusă Kursk, aflată la granița cu Ucraina.

Este o creștere semnificativă față de estimările din primăvară, care vorbeau despre aproximativ 600 de morți. Alte mii ar fi fost răniți.

Phenianul a recunoscut oficial în aprilie 2025 că a trimis trupe în Rusia, după luni întregi de speculații, potrivit AFP.

Ucraina estimează că aproximativ 14.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați pe front, inclusiv unități de geniu și personal logistic.

Rusia și Coreea de Nord au semnat un pact de apărare reciprocă în noiembrie 2024, prin care fiecare stat se angajează să ofere asistență militară imediată în cazul unei agresiuni.

În schimbul sprijinului militar, Moscova ar fi oferit Phenianului tehnologie și ajutor economic.