Norvegia va oferi sprijin de 2 milioane de euro Ucrainei, dar și un pod în regiunea Sumî

Anunțul a fost dat de ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, în cadrul conferinței internaționale „Reziliența și viitorul european al regiunii Sumî”, în cadrul căreia atât el, cât și președintele Zelenski au ridicat subiectul sprijinirii regiunilor din prima linie în timpul tuturor vizitelor lor în străinătate.

„Vizita noastră recentă în Norvegia, unde am avut onoarea de a o însoți pe prima doamnă Olena Zelenska, s-a dovedit productivă. Norvegia furnizează un pod pentru regiunea Sumy – acesta a fost literalmente demontat în Norvegia și va fi asamblat în curând în Mykolaiv. Regiunea Sumy va primi, de asemenea, echipamente medicale în valoare de 2 milioane de euro din partea Norvegiei”, a declarat Sybiha, citat de Ukrinform.

Ministrul de Externe a precizat că liderii principalilor orașe și sate din Sumî vor decide cum se vor aloca banii proveniți pentru ajutoare.