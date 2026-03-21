Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa

Jiang Xueqin folosește analiza istorică și teoria jocurilor pentru a prognoza evenimente geopolitice. Două dintre predicțiile sale recente s-au adeverit: victoria lui Trump în 2024 și declanșarea războiului SUA-Iran, conform Daily Express.

Într-o nouă prelegere, el a prezentat un calendar tulburător pentru următorii doi până la patru ani.

Nostradamusul Chinei: SUA vor trimite trupe terestre în Iran

Prima predicție vizează implicarea terestră a Americii. Jiang susține că SUA nu vor putea evita trimiterea de soldați în Iran, un teritoriu de patru ori mai mare decât Irakul.

Acest lucru va genera proteste interne masive, similare celor din perioada războiului din Vietnam. „Mulți tineri vor refuza să lupte în acest război”, spune profesorul. El anticipează mobilizarea Gărzii Naționale și „numeroase conflicte civile în America”.

Turcia și Arabia Saudită, atrase în conflict

A doua predicție majoră vizează extinderea războiului. Jiang consideră că Turcia și Arabia Saudită vor intra în conflict pentru a exploata situația. Participarea lor va provoca daune grave economiilor din Golf.

Consiliul de Cooperare al Golfului, care reunește Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, va fi decimat. „Economiile CCG sunt distruse și asta face parte din plan”, spune profesorul.

Victoria Rusiei și sfârșitul NATO

Cu America implicată în Orientul Mijlociu și NATO subminată, Putin va exploata haosul pentru a învinge Ucraina, prezice Jiang. Acesta este al șaptelea scenariu din lista sa.

Rezultatul final este o Europă amenințată simultan de Rusia la est și de un Iran extins la sud-est. „Este puțin probabil ca Europa să reziste”, conchide profesorul.

Ascensiunea Israelului și renașterea Persiei

Jiang anticipează că marile corporații tehnologice – Nvidia, Oracle, Microsoft, Google – se vor orienta spre Israel pe măsură ce economia americană va slăbi. Israelul devine astfel noul centru de putere economică globală.

Iranul, în schimb, ar putea reînvia numele antic de Persia. Cu controlul asupra Strâmtorii Ormuz, el ar percepe taxe națiunilor producătoare de petrol din Golf. Banii care mergeau către SUA ar ajunge astfel la Teheran.

Profesorul estimează că Iranul ar deveni superputerea dominantă în Orientul Mijlociu în cinci până la zece ani.

O predicție despre moscheea Al-Aqsa

Jiang include în lista sa și distrugerea moscheii Al-Aqsa din Ierusalim, unul dintre cele mai sfinte locuri ale islamului. El consideră că tensiunile dintre Israel și Iran fac acest scenariu plauzibil.

Academicianul avertizează că Trump se va afla în fața unei dileme imposibile: să trimită trupe terestre și să se confrunte cu un dezastru politic intern sau să se retragă și să suporte un colaps economic.