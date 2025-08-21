Noua Zeelandă va cheltui 1,6 miliarde de dolari pe aeronave militare

Potrivit AP, achiziționarea de avioane și elicoptere militare a fost prima anunțată într-un plan guvernamental, dezvăluit în aprilie, de dublare a cheltuielilor pentru apărare de la 1% la 2% din PIB în următorul deceniu.

Cheltuielile militare ale Noii Zeelande au fost inferioare celor ale partenerilor săi mai mari din grupul de țări Five Eyes – care include Statele Unite, Marea Britanie, Canada și Australia – iar bugetul majorat reflectă o schimbare în modul în care națiunea insulară răspunde la competiția strategică dintre marile puteri din Oceanul Pacific.

Achiziția include cinci elicoptere MH-60R Seahawk pentru a înlocui flota existentă și două aeronave Airbus A321XLR, permițând scoaterea din uz a avioanelor Boeing 757 care au peste 30 de ani și erau deja la mâna a doua la momentul achiziționării. Oficialii au declarat că elicopterele au reprezentat peste 2 miliarde de dolari neozeelandezi din cheltuieli.

Ministrul Apărării, Judith Collins, a declarat că guvernul său „va acționa rapid” pentru a achiziționa elicopterele direct prin programul de vânzări militare externe al Statelor Unite, în loc să apeleze la o licitație mai amplă. Miniștrii din cabinet ar trebui să ia în considerare studiul de caz final în 2026, a declarat ea reporterilor la Wellington, joi.

Collins a adăugat că achiziționarea elicopterelor ar dura „câțiva ani”, deoarece cumpărarea de elicoptere noi însemna că Noua Zeelandă ar trebui „să aștepte la coadă”. Ea a negat că alegerea de a cumpăra din Statele Unite a fost o încercare de a rectifica dezechilibrul comercial care a făcut ca mărfurile din Noua Zeelandă să fie vizate de o taxă ajustată de 15% la sosirea în SUA, în cadrul planului tarifar global al administrației Trump.

Avioanele Boeing îmbătrânite s-au defectat frecvent în ultimii ani în timp ce transportau prim-miniștrii Noii Zeelande în străinătate și acum pot zbura doar pe distanțe scurte. Aceste episoade se numără printre o serie stânjenitoare de incidente care au scos în evidență starea de degradare a echipamentelor militare ale țării și dificultățile persistente în întreținerea acestora.