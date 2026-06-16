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„Nu există canale oficiale de comunicare”. Kremlinul susține că Zelenski nu i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7

Kremlinul a respins, marți, declarațiile făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora el i-ar fi propus lui Vladimir Putin o întâlnire la summitul G7 din Franța. „În prezent nu există canale oficiale de comunicare între Kiev și Moscova”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
„Nu există canale oficiale de comunicare”. Kremlinul susține că Zelenski nu i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7
Foto: Hepta
Diana Nunuț
16 iun. 2026, 16:49, Știri externe
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Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a respins marți ideea că Zelenski i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7. El a punctat că președintele rus nu a primit nicio invitație din partea liderului de la Kiev prin canale oficiale.

„Nu a existat nicio propunere (de a organiza o întâlnire la summitul G7 – n.r.). Și, după cum știți, nu există canale oficiale [de comunicare] între Moscova și Kiev.”, a spus Peskov, potrivit Sky News.

Reacția acestuia vine la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7 din Franța, programat în această săptămână.  Zelenski a mai punctat faptul că Putin nu a fost dispus să discute.

„Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în timpul summitului G7, deoarece Trump este acolo și Macron este acolo, deci europenii plus America. Aceasta este o ocazie bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toții. Europa și Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că… nu este pregătită să discute”, a spus Zelenski.

Zelenski i-a adresat lui Putin o scrisoare deschisă

La începutul acestei luni, Zelenski i-a adresat lui Putin o scrisoare deschisă, prin care s-a oferit să se întâlnească pentru discuții față în față.

Scrisoarea, catalogată de presa internațională drept „provocatoare”, a fost redactată pe un ton tăios și decis. Zelenski s-a declarat pregătit pentru o „încetare totală a focului”.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a declarat Volodimir Zelenski în scrisoarea sa, adăugând că „va trebui să lupte pentru propria supraviețuire dacă nu pune capăt războiului”.

În replică, Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru o întâlnire și că atacurile cu drone de lungă distanță ale Ucrainei nu reprezintă o amenințare economică.

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