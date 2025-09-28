Numărul deceselor în rândul palestinienilor depăşeşte 66.000

Între timp, forţele de securitate israeliene au împuşcat mortal presupusul atacator într-un incident în care un bărbat a fost grav rănit la o intersecţie din apropierea oraşului Nablus, în Cisiordania. Atacul a fost lăudat de Hamas, transmite Associated Press.

Violenţele au crescut în Cisiordania ocupată de Israel, care, alături de Gaza şi Ierusalimul de Est, a fost capturată de Israel în războiul din Orientul Mijlociu din 1967 şi pe care palestinienii o doresc pentru un viitor stat.

Patruzeci şi opt de ostatici sunt încă ţinuţi captivi în Gaza, aproximativ 20 dintre ei fiind consideraţi de Israel ca fiind în viaţă, de când un atac al militanţilor conduşi de Hamas, pe 7 octombrie 2023, a declanşat războiul. Negocierile pentru încetarea focului sunt blocate de la atacul Israelului asupra Doha, Qatar, care a fost larg condamnat.

Spitalele locale din centrul Gazei au declarat că cel puţin 10 persoane au fost ucise în două atacuri au lovit locuinţe din tabăra de refugiaţi Nuseirat.

Ministerul Sănătăţii din Gaza a declarat în raportul său zilnic că numărul morţilor a ajuns la 66.005, iar 168.162 de persoane au fost rănite de la începutul războiului.

Printre morţi se află 79 de persoane care au fost aduse la spitale în ultimele 24 de ore, a declarat ministerul.

Ministerul, care face parte din administraţia condusă de Hamas, nu face diferenţa între civili şi militanţi în bilanţul său, dar a declarat că femeile şi copiii reprezintă aproximativ jumătate din morţi. Cifrele sale sunt considerate o estimare fiabilă de către ONU şi mulţi experţi independenţi.

Armata israeliană nu a comentat atacurile, dar a declarat că a lovit 140 de ţinte militare ale Hamas în ultimele 24 de ore, inclusiv militanţi, echipamente de observaţie şi infrastructură.

Ofensiva Israelului a distrus zone vaste din Gaza, a strămutat aproximativ 90% din populaţie şi a provocat o criză umanitară catastrofală, experţii afirmând că oraşul Gaza se confruntă cu foamete.