O centrală electrică din Harkov, lovită de Rusia după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic

Kyiv Independent scrie că Rusia a lovit centrala electrică CHP-5 din Harkov, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.

„Tocmai a avut loc un atac asupra centralei CHP-5 din Harkov, asupra infrastructurii energetice a orașului Harkov”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Ulterior, o rachetă rusă a lovit un magazin alimentar din suburbiile orașului, ucigând trei persoane și rănind nouă, printre care doi copii, a declarat guvernatorul regiunii Oleh Syniehubov.

Ucraina nu deținea informații despre armistițiul energetic anunțat de Trump, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Kyiv Independent.

Trump a anunțat armistițiul energetic într-o postare pe Truth Social, unde spune că acesta intră în vigoare imediat.