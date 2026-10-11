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O centrală electrică din Harkov, lovită de Rusia după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic

Rusia a atacat duminică o centrală electrică din orașul ucrainean Harkov, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic.
O centrală electrică din Harkov, lovită de Rusia după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 21:54, Știri externe
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Kyiv Independent scrie că Rusia a lovit centrala electrică CHP-5 din Harkov, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.

„Tocmai a avut loc un atac asupra centralei CHP-5 din Harkov, asupra infrastructurii energetice a orașului Harkov”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Ulterior, o rachetă rusă a lovit un magazin alimentar din suburbiile orașului, ucigând trei persoane și rănind nouă, printre care doi copii, a declarat guvernatorul regiunii Oleh Syniehubov.

Ucraina nu deținea informații despre armistițiul energetic anunțat de Trump, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Kyiv Independent.

Trump a anunțat armistițiul energetic într-o postare pe Truth Social, unde spune că acesta intră în vigoare imediat.

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