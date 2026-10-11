Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, fără să prezinte termenii acordului

UPDATE Zelenski: A fost o noutate pentru mine

Președintele Volodimir Zelenski a spus că nu avea cunoștință de un astfel de acord, dar că este dispus să îl accepte dacă Moscova ar face la fel.

Știrea inițială:

Trump a afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că armistițiul intră în vigoare imediat, relatează Associated Press. Agenția notează că, la momentul publicării informației, nici Kievul, nici Moscova nu confirmaseră acordul.

Anunțul vine la o zi după ce Trump a spus că Ucraina ar trebui să aibă un nou președinte, susținând că Volodimir Zelenski nu a făcut suficient pentru a pune capăt războiului.

„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, a declarat Trump sâmbătă, la Casa Albă. El a adăugat că, „din anumite motive, (Zelenski) nu o face niciodată”, relatează Associated Press.

Anterior, președintele american anunțase un acord privind importul de motorină din Rusia, în contextul creșterii prețurilor la combustibili. Înțelegerea reprezintă o schimbare de direcție față de presiunile exercitate de Washington asupra Moscovei în legătură cu războiul din Ucraina.

Trump a cerut în repetate rânduri Kievului să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și l-a acuzat pe Zelenski că este responsabil pentru creșterea prețurilor la motorină în Statele Unite.

Reacția lui Zelenski

Numai Rusia este responsabilă pentru războiul din Ucraina, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, promițând că va continua atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, în ciuda criticilor aduse de președintele SUA, care l-a acuzat pentru prețurile ridicate ale motorinei și a afirmat că ar trebui înlocuit.

Schimbul de replici a avut loc în contextul în care Kievul și-a intensificat campania împotriva infrastructurii ruse, un atac cu drone de duminică avariind un centru de date administrat de gigantul tehnologic rus Yandex.

„Ucraina va fi gata să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii noastre energetice”, a scris Zelenski pe X.

„Este posibil să se oprească atacurile asupra infrastructurii energetice încă de astăzi, dar Putin nu dorește acest lucru”, a afirmat el, adăugând că orice dezescaladare trebuie să fie reciprocă și susținută de garanții reale.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a respins comentariile lui Trump, scriind sâmbătă seara pe X că Zelenski conduce țara într-un război pentru independența sa. „El are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă. Declarațiile din străinătate nu fac decât să confirme că își face bine treaba”, a scris Sybiha.