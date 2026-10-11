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Zelenski spune că nu știa de armistițiul energetic anunțat de Trump. Ucraina îl va accepta dacă Rusia face la fel

Președintele Volodimir Zelenski a spus că nu avea cunoștință de un astfel de acord, dar că este dispus să îl accepte dacă Moscova ar face la fel. Reacția vine după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.
Zelenski spune că nu știa de armistițiul energetic anunțat de Trump. Ucraina îl va accepta dacă Rusia face la fel
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 18:49, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns duminică site-ului Axios, precizând că nu avea cunoștință de armistițiul în domeniul energetic, dar a afirmat că este dispus să îl accepte dacă Moscova ar face la fel, potrivit Le Figaro.

„Anunțul privind acest armistițiu a fost o noutate pentru mine. Dar dacă rușii acceptă un armistițiu energetic, Ucraina își va da acordul”, a spus Zelenski, potrivit jurnalistului Axios Barak Ravid, care a publicat declarațiile pe X.

„Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, spuneți-ne când va intra în vigoare: suntem pregătiți și îl vom accepta”, a adăugat liderul ucrainean.

Donald Trump anunțase că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic”, despre care a spus că intră în vigoare imediat, fără să ofere detalii privind condițiile acordului.

Până la momentul relatărilor, nu exista o confirmare publică din partea Moscovei că Rusia acceptase armistițiul.

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