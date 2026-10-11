Zelenski spune că nu știa de armistițiul energetic anunțat de Trump. Ucraina îl va accepta dacă Rusia face la fel

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns duminică site-ului Axios, precizând că nu avea cunoștință de armistițiul în domeniul energetic, dar a afirmat că este dispus să îl accepte dacă Moscova ar face la fel, potrivit Le Figaro.

„Anunțul privind acest armistițiu a fost o noutate pentru mine. Dar dacă rușii acceptă un armistițiu energetic, Ucraina își va da acordul”, a spus Zelenski, potrivit jurnalistului Axios Barak Ravid, care a publicat declarațiile pe X.

„Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, spuneți-ne când va intra în vigoare: suntem pregătiți și îl vom accepta”, a adăugat liderul ucrainean.

Donald Trump anunțase că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic”, despre care a spus că intră în vigoare imediat, fără să ofere detalii privind condițiile acordului.

Până la momentul relatărilor, nu exista o confirmare publică din partea Moscovei că Rusia acceptase armistițiul.