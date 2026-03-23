O companie din SUA este obligată să plătească despăgubiri de peste 22 milioane de dolari după ce a refuzat munca de acasă unei gravide

Decizia instanței a fost relatată de The Guardian și vine într-un context sensibil, marcat de revenirea forțată la birou a multor angajați americani după pandemia de Covid-19.

Cazul Chelsea Walsh

Juriul din comitatul Hamilton, statul Ohio, a decis că firma de logistică Total Quality Logistics este responsabilă pentru prejudiciile suferite de Chelsea Walsh, o angajată care avea o sarcină clasificată drept cu risc ridicat.

În februarie 2021, după o intervenție chirurgicală cervicală menită să prevină nașterea prematură, medicii i-au recomandat să lucreze de acasă, să respecte repausul parțial la pat și să evite efortul fizic.

În ciuda acestor recomandări medicale clare, conducerea TQL i-a refuzat cererea de muncă la distanță și i-a solicitat să revină fizic la birou. Ulterior, compania a plasat-o în concediu fără plată, în pofida obiecțiilor exprimate de angajată.

Evoluția tragică a situației

Situația a fost adusă în atenția companiei și prin intermediul soțului lui Walsh, Jacob, care a discutat cu un responsabil de resurse umane de la propriul loc de muncă. Acesta a contactat un vicepreședinte TQL, avertizând că refuzul muncii de acasă ar putea genera consecințe legale serioase, potrivit relatărilor preluate de NBC News.

Deși, pe 24 februarie 2021, TQL i-a permis în cele din urmă lui Walsh să lucreze de la distanță, decizia a venit prea târziu. În aceeași zi, femeia a suferit complicații grave, a fost internată de urgență și a născut-o pe fiica sa, Magnolia, la doar 20 de săptămâni și șase zile de sarcină. Nou-născuta, prematură, a murit după câteva ore.

Avocatul familiei a declarat că verdictul reflectă eșecul companiei de a gestiona responsabil o situație umană și medicală evidentă. La rândul său, o purtătoare de cuvânt a TQL a transmis condoleanțe familiei, dar a anunțat că firma contestă verdictul și analizează opțiunile legale.