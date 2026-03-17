O dronă a milițiilor pro-iraniene a filmat interiorul Ambasadei SUA din Bagdad după seria de atacuri

Materialul video, cu o durată de aproape două minute, arată cum o dronă a survolat complexul diplomatic situat în Zona Verde, trecând la doar câțiva metri de steagul american, fără să provoace incidente în interiorul ambasadei.

Videoclipul a fost publicat pe rețelele sociale marți, la doar câteva ore după ce hotelul Al-Rasheed, situat tot în Zona Verde, a fost lovit de un atac cu drone în noaptea de luni spre marți. De asemenea, alte imagini surprind momentele în care Ambasada SUA a fost atacată direct cu proiectile și drone, parte a unei serii de incidente care au vizat complexul american în ultimele zile.

Sâmbătă, complexul diplomatic a fost lovit de două drone, iar luni sistemele de apărare aeriană ale ambasadei au interceptat țintele inamice. Deși videoclipul publicat este datat 16 martie, CNN nu a putut verifica momentul exact al înregistrării. La începutul lunii martie, ambasada a ordonat personalului neesențial să părăsească locația din motive de securitate.

Mai multe grupări de miliții pro-iraniene care operează în Irak și-au asumat responsabilitatea pentru atacuri repetate asupra țintelor americane din țară, de la începutul tensiunilor cu Iranul. În plus, în weekend, o altă grupare militantă a publicat un videoclip cu un atac cu drone în apropierea bazei Victory din Bagdad, care a servit ca cartier general al forțelor americane în timpul războiului din Irak.