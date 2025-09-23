O femeie din Noua Zeelandă a fost condamnată pentru uciderea propriilor copii. Cum a motivat crima

Hakyung Lee, cetăţeană neozeelandeză originară din Coreea de Sud, şi-a ascuns cadavrele copiilor în valize pe care le-a depozitat într-un spaţiu de depozitare din Auckland.

Copiii fuseseră morţi de trei-patru ani când au fost descoperiţi. Lee fusese extrădată din Seul în 2022, după descoperirea macabră, conform AFP.

Procesul nu s-a concentrat pe faptul că femeia şi-a ucis copiii – lucru pe care l-a recunoscut – ci pe capacitatea ei de a înţelege că acţiunile sale erau greşite. Avocaţii apărării au invocat nebunia, susţinând că moartea soţului în 2017 a împins-o într-o depresie severă şi că credea că face lucrul moral prin uciderea copiilor.

Procuratura a demonstrat însă că Lee ştia exact ce face, iar dovada stă în încercarea de a ascunde crimele şi de a fugi din ţară. Femeia şi-a schimbat numele şi a rupt legăturile cu viaţa din Noua Zeelandă înainte de a pleca în Coreea de Sud.

Juriul de la Auckland a deliberat doar două ore înainte de a pronunţa verdictul de vinovăţie.

Lee riscă închisoarea pe viaţă şi va fi condamnată în noiembrie.