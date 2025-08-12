O femeie din SUA, condamnată pentru un asasinat eșuat în Marea Britanie

Aimee Betro, din West Allis, Wisconsin, a zburat în Marea Britanie ca parte a unui complot de a ataca o familie britanică din Birmingham în 2019, potrivit BBC.

Complicii ei fuseseră implicați într-o dispută cu familia, s-a aflat în proces.

În timpul procesului de la Curtea Coroanei din Birmingham, jurații au aflat că Betro și-a ascuns identitatea folosind un niqab atunci când a încercat să tragă focuri de armă, dar arma i s-a blocat și persoana pe cere o țintise a fugit, scăpând nevătămată.

Jurații au deliberat timp de aproape 21 de ore înainte de a o condamna pe Betro pentru conspirație la omor, deținere a unui pistol cu încărcare automată cu intenția de a provoca teamă de violență și import ilegal de muniție. În timpul procesului, au aflat că inculpatul fusese implicat într-o conspirație cu doi bărbați – Mohammed Nazir și Mohammed Aslam – ca parte a vendetei lor împotriva omului de afaceri din Birmingham, Aslat Mahumad.

Procurorii au declarat că motivul bărbaților a fost răzbunarea după ce Nazir și Aslam au fost răniți în timpul tulburărilor de la magazinul de haine al lui Mahumad în iulie 2018. Instanța a aflat că a fost pus la cale un complot pentru ca cineva să-l ucidă pe Mahumad sau pe un membru al familiei sale. Acea persoană era Betro.