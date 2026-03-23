O gară dintr-un mare oraș european, evacuată după ce polițiștii au descoperit două pachete suspecte

Polițiștii au evacuat, luni seara, gara Bruxelles-Midi, după ce două colete suspecte au fost descoperite pe două peroane.

Un pachet a fost găsit pe peronul 20 și altul pe peronul 18, în jurul orei 17:20, relatează Euronews.

Drept urmare, toate trenurile care circulă spre și dinspre Bruxelles-Midi au fost suspendate, ca măsură de precauție. Traficul feroviar a fost grav perturbat în orele de vârf.

La fața locului a fost chemat și serviciul de dezamorsare a bombelor al armatei, DOVO, pentru a examina ambele pachete. De asemenea, poliția a securizat zona pentru evaluarea situației, potrivit presei locale.

Incidentul are loc la o zi după ce Bruxelles a comemorat 10 ani de la atentatele teroriste din 2016. La momentul respectiv, stația de metrou Maelbeek și Aeroportul Bruxelles din Zaventem au fost țintele atacurilor. 32 de persoane au fost ucise, iar alte peste 300 au fost rănite.

În urma acelui masacru, numărul angajaților serviciilor de securitate ale statului a crescut de la 600 la 950 de agenți în decursul unui deceniu. „Am învățat lecțiile potrivite”, a declarat Vercauteren, potrivit sursei citate.