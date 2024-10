O navă spaţială cu trei astronauţi a fost lansată cu succes din China

China a lansat nava spaţială cu echipaj Shenzhou-19, anunţă CGTN. O rachetă Long March-2F a decolat împreună cu nava spaţială la ora locală 4:27 de la Centrul de Lansare a Sateliţilor Jiuquan din nord-vestul Chinei.

🚀 Congratulations to #Shenzhou19 on a successful liftoff!



Onward to new horizons and discoveries! 🇨🇳 pic.twitter.com/lJR71WsvmQ