O specie de fluture apărută în Europa alarmează experții climatici

Fluturele alcaparrera (Colotis evagore), prezent în mod obișnuit în zone aride precum Africa și Orientul Mijlociu, a fost observat pentru prima dată în Comunitatea Madrid. Mai exact, a fost văzut în Sierra de Guadarrama, la aproximativ 1.200 de metri altitudine, fapt care, potrivit asociației ZERYNTHIA, reprezintă un nou semnal al crizei climatice, scrie EFE.

Înregistrarea speciei a fost documentată pentru prima dată în această zonă pe 30 iunie 2025, coincizând cu cea mai călduroasă lună a anului în Spania. Exemplarul observat era o femelă solitară, vizibil uzată și cu aripile deteriorate, ceea ce indica o proveniență îndepărtată.

De obicei, aceste observații sunt sporadice, fără formarea unor populații stabile, din cauza intoleranței la frig și a lipsei principalei plante de hrană pentru omizi.

O specie africană în expansiune

Colotis evagore este un piérides termofil și migrator, cu o subspecie iberică numită Colotis evagore nouna, stabilită permanent în sud-estul peninsulei încă din a doua jumătate a secolului XX. Totuși, până acum prezența sa era exclusivă în sudul Spaniei, în special în Andaluzia orientală și Murcia. Au mai fost semnalate populații nepermanente în Catalonia, Aragón și Valencia, în strânsă legătură cu planta de alcaparra (Capparis spinosa).

În Madrid, unde Capparis spinosa este extrem de rară și apare doar în zone alterate, nu se așteaptă formarea unor populații stabile ale speciei.

Rolul climei

Luna iunie a fost cea mai caldă lună înregistrată în Spania din 1961, cu o anomalie termică de +3,6 ºC față de media perioadei 1991–2020. Temperaturile medii mai ridicate decât în mod normal, înregistrate și în iulie și august, au favorizat expansiunea mai multor specii termofile. Printre acestea se numără și Colotis evagore, care a pătruns în regiunile interioare ale peninsulei, unde în mod obișnuit nu reușește să supraviețuiască iernii.

Mai mulți experți ai Asociației ZERYNTHIA, care au coordonat înregistrarea împreună cu naturaliști locali, au subliniat că astfel de observații sunt esențiale pentru a documenta efectele încălzirii globale asupra biodiversității.

ZERYNTHIA este o asociație non-profit dedicată studiului, popularizării și conservării fluturilor și a habitatelor lor, reprezentând Spania în Federația Europeană Butterfly Conservation Europe. Activitatea sa permite documentarea unor episoade inedite, precum cel din Madrid, care devin mărturii directe ale impactului schimbărilor climatice asupra biodiversității.

„Fluturii migratori precum Colotis evagore reflectă în mod tangibil modul în care schimbările climatice alterează tiparele de comportament, distribuție și reproducere ale faunei”, au explicat reprezentanții.

Acest avistament la Madrid nu implică formarea unei populații stabile a speciei. Totuși, confirmă modul în care schimbările climatice determină expansiunea fluturilor termofili și a altor specii către noi zone din interiorul peninsulei.