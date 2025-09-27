Oana Țoiu, la reuniunea ONU: sprijin pentru extinderea UE în Vecinătatea Estică și Balcanii de Vest

La eveniment au fost prezenți Secretarul general al organizației și reprezentanți ai statelor membre.

Potrivit unui comunicat remis sâmbătă, de Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul reuniunii a fost subliniată importanța accelerării procesului de integrare europeană, cu beneficii atât pentru țările candidate, cât și pentru consolidarea poziției UE pe scena globală.

Ministrul român a evidențiat provocările excepționale cu care se confruntă regiunea, într-un context dificil marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atacuri hibride și dezinformare la scară largă, și a remarcat progresele remarcabile ale țărilor vecine pe calea aderării la UE.

Oana Țoiu a subliniat, de asemenea, rolul ICE ca platformă de cooperare regională pentru susținerea procesului de extindere a UE și a punctat necesitatea alinierii țărilor candidate la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. În plus, a fost evidențiată importanța asigurării unui mediu stabil și sigur, caracterizat prin dezvoltare economică și respectarea valorilor democratice și principiilor statului de drept.