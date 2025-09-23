Oficial: Donald Trump se va întâlni cu liderii arabi la New York pentru a discuta despre Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, va avea o întâlnire cu oficiali din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan pentru a discuta situația din Gaza, marți după-amiază, potrivit BBC. Tot marți, Trump va ține un discurs în fața Adunării Generale a ONU.

Apoi, pe 29 septembrie, președintele SUA îl va primi pe prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu.

Întâlnirea de marți are loc într-un cadru tensionat. În ultimele zile, mai multe țări importante au recunoscut un stat palestinian. Administrația Trump nu și-a ascuns niciodată opoziția față de recunoașterea pe care o consideră inutilă în demersurile de a opri conflictul din zonă.

Recent, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Hamas se va „simți mai încurajată” de presiunea internațională de a recunoaște Palestina.

Cuvintele sale, rostite în timpul unei conferințe de presă comune cu Netanyahu pe 15 septembrie, au reiterat argumentul israelian conform căruia recunoașterea este o „recompensă pentru terorism”.