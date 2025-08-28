Oficiali britanici: Atacurile rusești revoltătoare vor întări sprijinul pentru Ucraina

Un purtător de cuvânt descrie atacurile rusești de joi noaptea din Kiev drept „atacuri revoltătoare”, condamnând în același timp pagubele provocate clădirilor Consiliului Britanic și ale misiunii UE din capitala ucraineană.

Aceștia adaugă că au „făcut clar” ambasadorului rus că astfel de acțiuni „nu vor face decât să întărească hotărârea Marii Britanii și a Occidentului de a sprijini Ucraina”.

„Rusia trebuie să oprească imediat aceste crime și distrugeri fără sens”, declară Ministerul Afacerilor Externe.