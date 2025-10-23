Prima pagină » Știri externe » OMS susține că ajutorul umanitar care intră în Gaza este insuficient

OMS susține că ajutorul umanitar care intră în Gaza este insuficient

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat joi că ajutorul umanitar care ajunge în Fâșia Gaza reprezintă doar „o fracțiune din ceea ce este necesar”, anunță Reuters.
OMS susține că ajutorul umanitar care intră în Gaza este insuficient
Radu Mocanu
23 oct. 2025, 18:12, Social

Organizația a precizat joi că deși fluxul de ajutoare către Gaza a crescut, cantitatea primită este încă mult sub nivelul necesar pentru a răspunde nevoilor umanitare și medicale uriașe ale populației.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a declarat că agenția colaborează cu parteneri internaționali pentru a elabora un plan de redresare pe termen lung al sistemului sanitar din Gaza, inițiativă ce ar putea să coste șapte miliarde de dolari.

În decursul anului curent, OMS a raportat că 411 persoane au murit din cauza efectelor malnutriției, dintre care 109 erau copii, inclusiv 84 sub cinci ani.