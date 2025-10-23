OMS susține că ajutorul umanitar care intră în Gaza este insuficient

Organizația a precizat joi că deși fluxul de ajutoare către Gaza a crescut, cantitatea primită este încă mult sub nivelul necesar pentru a răspunde nevoilor umanitare și medicale uriașe ale populației.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a declarat că agenția colaborează cu parteneri internaționali pentru a elabora un plan de redresare pe termen lung al sistemului sanitar din Gaza, inițiativă ce ar putea să coste șapte miliarde de dolari.

În decursul anului curent, OMS a raportat că 411 persoane au murit din cauza efectelor malnutriției, dintre care 109 erau copii, inclusiv 84 sub cinci ani.