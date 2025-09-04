ONU acuză Portugalia că a ascuns informații despre mina de litiu din Barroso: „O încălcare a drepturilor cetățenilor”

Statul portughez a încălcat prevederile unui tratat internațional privind transparența și dreptul publicului la informații de mediu, în procesul de aprobare a celei mai mari mine de litiu din Europa, este concluzia unui comitet al Organizației Națiunilor Unite.

Comitetul pentru conformitate cu Convenția de la Aarhus a comunicat miercuri că autoritățile portugheze au obstrucționat accesul publicului la date esențiale legate de proiectul minier din regiunea Barroso, în nordul țării – un proiect controversat care a generat opoziție puternică din partea comunității locale și a organizațiilor de mediu.

Convenția este un tratat internațional care garantează dreptul cetățenilor de a avea acces la informații de mediu, de a participa la luarea deciziilor și de a contesta deciziile care le afectează mediul.

„A eșuat în respectarea drepturilor cetățenilor”

„Portugalia a eșuat în respectarea drepturilor cetățenilor privind accesul la informații de mediu și participarea la procesul de autorizare”, a afirmat comitetul ONU, citat de Reuters, referindu-se la drepturi garantate prin convenția ratificată de Lisabona în 2003.

Agenția pentru Protecția Mediului din Portugalia (APA) a acordat, în 2023, o aprobare condiționată companiei britanice Savannah Resources, listată la bursa din Londra, pentru exploatarea minei din Barroso, o zonă recunoscută din 2018 ca patrimoniu agricol mondial. În ciuda reacțiilor negative din partea societății civile, agenția a susținut că a respectat cadrul legal.

APA a transmis că, „deși are o interpretare diferită asupra aplicării convenției, a acționat întotdeauna în strictă conformitate cu procedurile administrative, aplicând legea”.

Activiștii cer revocarea licenței pentru mina de litiu

Comitetul ONU a remarcat că agenția guvernamentală portugheză nu a răspuns solicitărilor privind informațiile de mediu în termenele prevăzute de lege și, mai grav, nu a informat cetățenii cu privire la dreptul lor de a contesta refuzurile primite: „Atunci când a refuzat furnizarea informațiilor, APA nu a informat publicul despre modalitățile prin care aceste decizii puteau fi atacate”, se arată în raportul comitetului.

Sesizarea a fost depusă în 2021 de organizația spaniolă de conservare Montescola Foundation, susținută de două grupuri portugheze în calitate de observator.

Președintele organizației, Joam Evans, a salutat verdictul dat miercuri și a cerut anularea permisului de mediu acordat companiei Savannah Resources: „Această decizie arată clar că procesul a fost viciat. Licența trebuie revocată”.

Efecte adverse reclamate de comunități

Pe lângă lipsa transparenței și consultării publice, activiștii și comunitățile locale au invocat o serie de efecte adverse majore.

Exploatarea ar presupune defrișări masive și transformarea semnificativă a peisajului montan într-o zonă recunoscută pentru biodiversitatea sa și frumusețea naturală.

În plus, există temeri legate de poluarea solului și a apelor subterane cu reziduuri toxice rezultate din procesarea litiului, precum și de contaminarea râurilor și afectarea ecosistemelor acvatice.

De asemenea, proiectul ridică semne de întrebare privind sănătatea publică, din cauza prafului, zgomotului și expunerii potențiale la substanțe chimice periculoase, care ar putea afecta locuitorii pe termen lung.

Cel mai mare zăcământ de litiu din Europa, exploatat din 2027

Savannah Resources, care dorește să devină un furnizor strategic pentru industria vehiculelor electrice din Europa, susține că zăcământul din Barroso conține cel mai mare depozit de spodumen, un mineral bogat în litiu folosit la fabricarea bateriilor, cu rezerve estimate la peste 28 de milioane de tone metrice de litiu de înaltă calitate. Compania plănuiește să înceapă exploatarea în anul 2027.

Pe site-ul său oficial, compania justifică importanța strategică a proiectului, afirmând că „datorită rolului tot mai important pe care bateriile litiu-ion îl joacă în sectoarele transporturilor și energiei, litiul a fost clasificat drept «materie primă critică» de către Comisia Europeană în septembrie 2020” și că „UE va avea nevoie de 18 ori mai mult litiu în 2030 decât a consumat în 2020 și de 60 de ori mai mult până în 2050”, Europa fiind „complet dependentă de importuri” în prezent.