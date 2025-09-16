ONU denunță jaful din Sudanul de Sud: Miliarde furate, iar populația suferă de foame

Sudanul de Sud, cea mai tânără națiune a lumii, este zguduit de un nou scandal de proporții, după ce un raport devastator al Comisiei ONU pentru Drepturile Omului avertizează asupra corupției guvernamentala sistemice și asupra deturnării a miliarde de dolari în ultimul deceniu, chiar în timp ce populația se scufundă într-o criză alimentară fără precedent.

Potrivit raportului publicat marți, de la obținerea independenței față de Sudan în 2011, elitele politice din Sudanul de Sud au sustras sume uriașe din veniturile publice, în special prin scheme precum programul „petrol contra drumuri”, menit să modernizeze infrastructura țării.

„Corupția ucide sud-sudanezi”, avertizează raportul, citat de Associated Press. „Statul și-a abandonat responsabilitățile suverane, lăsând hrănirea, educația și sănătatea populației în mâinile donatorilor internaționali”, menționează documentul ONU.

Drumuri fantomă și miliarde dispărute

Programul „petrol contra drumuri” a fost gândit ca o inițiativă majoră pentru dezvoltarea infrastructurii. Însă, din cei 2,2 miliarde de dolari alocați de guvern din veniturile obținute din vânzarea petrolului, 1,7 miliarde nu pot fi justificați, iar 95% dintre drumurile promise nu au fost construite.

Fondurile ar fi fost direcționate către companii controlate de Benjamin Bol Mel, un apropiat al președintelui Salva Kiir și unul dintre cei cinci vicepreședinți ai țării. Acesta se află deja sub sancțiuni americane, la fel ca mai multe dintre firmele sale.

Sănătatea liderului costă cât întregul sistem medical al țării

Deși Sudanul de Sud este grav afectat de foamete, doar o fracțiune infimă a bugetului național a fost alocată pentru servicii publice. Între 2020 și 2024, mai puțin de 1% din bugetul federal a mers către ministerele responsabile de securitate alimentară.

Într-un contrast revoltător, în anul fiscal 2022–2023, cheltuielile pentru unitatea medicală personală a președintelui au depășit bugetul alocat întregului sistem de sănătate național.

Criza se reflectă și în indicatorii sociali: 1 din 10 copii moare la naștere, iar doar 5% dintre copii sunt înscriși în învățământul secundar. În același timp, 76 din cele 79 de districte ale țării sunt afectate grav de foamete.

Guvernul: „Raportul pătează imaginea țării”

Guvernul sud-sudanez a reacționat vehement, calificând acuzațiile drept „absurde”, susținând că raportul este plin de „erori metodologice” și că ONU i-a acordat prea puțin timp pentru a răspunde oficial: „Constatările privind programul petrol contra drumuri sunt menite să păteze imaginea poporului din Sudanul de Sud și a liderilor săi”, se arată într-o declarație oficială.

Pericol de război civil. ONU cere intervenția internațională

Tensiunile politice se amplifică în Sudanul de Sud. Joia trecută, liderul opoziției Riek Machar a fost suspendat din funcția de prim-vicepreședinte, fiind acuzat de omor, terorism și crime împotriva umanității, după ce o miliție apropiată lui a cucerit o garnizoană militară la granița cu Etiopia.

Machar se află în arest la domiciliu din martie, iar analiștii internaționali avertizează că țara riscă să revină la un război civil de amploare.

Sudanul de Sud se confruntă cu un sistem de corupție profund înrădăcinat. Un alt raport al ONU din 2021 a scos la iveală faptul că zeci de milioane de dolari au dispărut din bugetul public – sumă pe care experții o consideră „doar vârful aisbergului” într-un mecanism extins de delapidare.

În timp ce liderii politici sunt acuzați că se îmbogățesc pe seama suferinței populației, milioane de sud-sudanezi se luptă zilnic pentru hrană și supraviețuire. ONU cere ca autoritățile și partenerii internaționali să intervină urgent pentru a opri criza și abuzurile.