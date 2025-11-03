ONU solicită tragerea la răspundere pentru uciderea jurnaliştilor în Gaza

„Secretarul general şi înaltul comisar pentru drepturile omului au vorbit pe larg despre acest subiect şi au afirmat în repetate rânduri că trebuie să se tragă la răspundere pentru toate crimele comise în Gaza, inclusiv cele împotriva jurnaliştilor”, a declarat Haq pentru Al Jazeera.

„Jurnaliştii sunt ochii şi urechile lumii şi nu este de mirare că există forţe pe teren, inclusiv guverne, care încearcă să-i reducă la tăcere”.

Potrivit Observatorului Shireen Abu Akleh, aproape 300 de jurnalişti şi lucrători din mass-media au fost ucişi.