Operă furată de nazişti acum 80 de ani, descoperită într-un anunţ imobiliar din Argentina

O pictură italiană de valoare, furată de nazişti de la comerciantul evreu Jacques Goudstikker din Amsterdam, a fost găsită pe site-ul unei agenţii imobiliare care vindea o casă în Argentina.
Foto: X/@MichaliFineArt
Andreea Tobias
27 aug. 2025, 11:46, Știri externe

„Portretul unei doamne” de Giuseppe Ghislandi apare într-o fotografie atârnat deasupra unei canapele într-o proprietate din apropierea Buenos Airesului. Casa a aparţinut unui înalt oficial nazist care s-a mutat în America de Sud după război, conform BBC.

Tabloul face parte din peste 1.100 de opere jefuite de la Goudstikker, care a murit într-un accident pe mare în timp ce fugea din Olanda.

Operele au fost cumpărate forţat de nazişti de rang înalt, inclusiv Hermann Göring.

Ancheta ziarului olandez AD a descoperit că tabloul se afla în posesia lui Friedrich Kadgien, un ofiţer SS şi consilier financiar al lui Göring, care a fugit în Argentina după război. Casa a fost scoasă la vânzare de fiica acestuia.

Experţii olandezi care au analizat imaginile consideră că nu există motive să creadă că ar fi o copie.

Avocaţii moştenitorilor lui Goudstikker au anunţat că vor depune eforturi pentru recuperarea tabloului.