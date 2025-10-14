Organizația Internațională a Muncii ar putea pierde locuri de muncă dacă SUA nu plătește cotizațiile

Un document de 35 de pagini, trimis personalului luni de directorul general al OIM, Gilbert Houngbo, prezintă propuneri de reformare a agenției ONU, care promovează drepturile internaționale ale lucrătorilor, și de reducere a costurilor.

Propunerile, care includ și posibilitatea de a muta zeci de angajați de la sediul OIM de la Geneva, vor fi supuse unor consultări suplimentare înainte de a fi prezentate organului său de conducere în noiembrie.

„Cu arierate din mai multe state membre în valoare totală de peste 260 de milioane de franci elvețieni (323,34 milioane de dolari) – aproximativ o treime din evaluarea bienală – situația fluxului de numerar a devenit critică”, se arată în document.

SUA este cel mai mare donator al OIM, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 1969 pentru contribuțiile sale la îmbunătățirea condițiilor de muncă la nivel global și la protejarea drepturilor omului. A ajutat la eliminarea multor copii de la munca copiilor.

SUA contribuie cu 22% din bugetul obișnuit al OIM, dar datorează peste 173 de milioane de franci, China, Germania și altele fiind de asemenea în urmă cu plățile. SUA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

OIM, care spune pe site-ul său că are aproximativ 3.500 de angajați, reunește guverne, angajatori și lucrători pentru a stabili standarde de muncă din întreaga lume.

Într-o declarație pentru Reuters, OIM a declarat că, la fel ca sistemul ONU, se confruntă cu „o situație financiară și de lichiditate dificilă din cauza contribuțiilor întârziate” care i-au afectat fluxul de numerar.