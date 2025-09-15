Florin Manole: Putem să susținem programul de relansare economică din fonduri europene

„Putem să susținem acest program din fonduri europene, dar și dacă acest program va avea un succes atât de mare încât să epuizeze toate fondurile europene disponibile, este o idee bună să folosim și buget național”, a declarat Manole, luni, în cadrul unei conferințe de presă.

„În orice formulă, evident, mai mult din fonduri europene, dar în orice formulă, economia are de câștigat, cetățenii au de câștigat, beneficiarii, adică și bugetul de stat are de câștigat”, continuă ministrul.

Privind modul de adoptare al măsurilor, social-democratul a afirmat: „O să pregătim din punct de vedere tehnic, și avem deja pregătit din punct de vedere tehnic, întregul pachet. Mai departe, în funcție de măsura în care vom avea consens, ele pot fi adoptate într-o formă sau alta. Dar, în același timp, vreau să vă spun că toate pot fi adoptate rapid și multe dintre ele pot avea și vor avea rezultate rapide și rezultate pozitive”.