Florin Manole despre ajutorul de șomaj: Nu este vreo bucurie pentru nimeni

Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat: „Definim un pic ce înseamnă un șomer care primește și indemnizație de șomaj. Este un om care a muncit, a contribuit luni de zile, ani de zile și care, în virtutea contribuțiilor sale, în momentul în care rămâne fără să vrea, fără un loc de muncă, primește în virtutea contribuțiilor sale primește un sprijin, un sprijin care este mult mai mic decât veniturile sale anterioare”, vineri, la B1.

Ministrul a subliniat că indemnizația de șomaj este considerabil mai mică decât veniturile anterioare: „ dacă un om a lucrat, a avut un anumit nivel de trai decent și rămâne în șomaj, primește mult mai puțin decât câștiga în mod obișnuit, vă dați seama că nu se mulțumește cu acel mult mai puțin, pentru că el continuă să aibă credite, continuă să aibă familie, copii, cheltuieli”.

„Șomajul nu este o bucurie”

Florin Manole a insistat că șomajul este o situație dificilă pentru oricine: „Șomajul nu este vreo bucurie pentru nimeni, șomajul este o problemă cu care se confruntă angajații. De aceea sunt ei sprijiniți, pentru că au muncit și pentru că au contribuit”, adăugând că orice muncitor care a ajuns șomer își dorește să revină în câmpul muncii: „Un om care a lucrat toată viața sau mulți ani de zile și a ajuns în șomaj își dorește să se întoarcă la muncă”.

Acesta a respins ideea că oamenii care beneficiază de ajutor de șomaj ar fi leneși, afirmând: „eu cred că noi trebuie să sprijinim industriile care au probleme, trebuie să sprijinim șomerii care își doresc să se întoarcă la muncă și să nu privim acest beneficiu ca fiind unul nemeritat”.

În plus, privind indemnizația, Manole a subliniat că în state precum Germania, ajutorul de șomaj este mai consistent decât cel din România: „Mă refer la procente, nu la sume, din venitul pe care l-a avut, o să vedeți că este mare diferență în favoarea lucrătorului din Germania”.

Declarațiile lui Florin Manole vin după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că ar fi nevoie de o reducere a ajutoarelor de șomaj și a perioadei de încasare a indemnizației.