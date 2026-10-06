Pakistan și Turcia pregătesc desfășurarea de forțe în Arabia Saudită. Pactul de apărare de la Mecca intră în faza operațională

Arabia Saudită, Pakistan și Turcia au decis să treacă la aplicarea practică a angajamentelor de apărare colectivă prevăzute în acordul semnat în august, transmite Reuters. Declarația comună nu precizează însă numărul militarilor care vor fi desfășurați, ce unități vor participa sau când va începe efectiv transferul acestora.

Pactul de la Mecca intră într-o nouă etapă

Decizia a fost luată luni, la Riad, în cadrul unei reuniuni de urgență a Comitetului Strategic Politic și de Apărare al Alianței de la Mecca. Cele trei state au stabilit să ia măsurile necesare pentru a pune la dispoziție forțele și capabilitățile militare convenite anterior și pentru a permite desfășurarea lor rapidă în Arabia Saudită.

Implementarea va avea loc în conformitate cu acordurile aprobate și cu legislația națională a fiecărei țări. Pactul de apărare a fost semnat pe 7 august, la Mecca. Acesta prevede că un atac armat asupra unuia dintre cele trei state este considerat un atac împotriva tuturor.

În septembrie, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, declara că Islamabadul va folosi „orice mijloace disponibile” pentru apărarea Arabiei Saudite.

Arabia Saudită este presată de atacurile Houthi

Activarea acordului are loc în timp ce conflictul din Yemen s-a intensificat. Forțele guvernului yemenit, sprijinite de Arabia Saudită, au lansat o ofensivă împotriva rebelilor Houthi, susținuți de Iran. Luptele s-au concentrat în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime dintre Marea Roșie și Oceanul Indian.

Forțele guvernamentale au avansat spre orașul Mocha și au încercat să recâștige zone controlate recent de Houthi. Arabia Saudită a oferit sprijin aerian operațiunii. În același timp, Houthi au susținut că au atacat obiective din Arabia Saudită, inclusiv aeroporturi și infrastructură energetică. Aceste afirmații nu au fost verificate independent.

Cele trei state au condamnat și ceea ce au descris drept tentative de atac asupra orașelor sfinte Mecca și Medina, precum și atacurile asupra orașelor, zonelor civile și infrastructurii economice saudite.

🛑 King Khalid International Airport in Riyadh, central Saudi Arabia, was reduced to rubble after being targeted by a high-explosive Houthi missile, a Qat-600 type. #AlMukha_Taiz

#Dhubab_Yemen https://t.co/bz0eDif2QK — X News (@Xnews_l) October 5, 2026

Nu este clar câți militari vor fi trimiși

Deși declarația vorbește despre desfășurarea rapidă a forțelor și capabilităților convenite, nu oferă detalii despre efective. Nu este precizat numărul militarilor, ce unități vor participa sau un calendar concret pentru desfășurare.

Pakistanul are deja militari în Arabia Saudită pentru misiuni de apărare a regatului. Potrivit unor informații citate de Reuters, efectivele ar fi cuprins între 30.000 și 40.000 de militari, implicați în apărarea frontierelor și în interceptarea amenințărilor reprezentate de drone și rachete. Islamabadul nu anunțase însă o decizie privind trimiterea de militari pentru operațiuni de luptă în Yemen.

În cadrul reuniunii de la Riad, cele trei state l-au numit pe generalul-locotenent pakistanez în retragere Nauman Mahmood primul secretar general al alianței. Mandatul său va dura trei ani. Activarea mecanismului de apărare colectivă reprezintă astfel primul pas major prin care pactul de la Mecca trece de la o înțelegere politică și militară la aplicarea concretă a angajamentelor.