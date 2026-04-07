Papa Leon, mesaj de Paște pentru creștinii din Liban: „Suferința voastră este nedreaptă”

Textul, publicat marți de Vatican, vorbește despre „nedreptatea” și „sentimentul de abandon” resimțite de comunitățile creștine din sudul Libanului.

„În nenorocirea voastră, în nedreptatea pe care o îndurați, în sentimentul de abandon pe care îl trăiți, sunteți foarte aproape de Iisus. Sunteți aproape de El și în această zi de Paște, când El a învins forțele răului, iar acest lucru răsună pentru voi ca o promisiune a viitorului”, a transmis suveranul pontif.

Ajutor anulat din motive de securitate

Mesajul a fost redactat în limba franceză și semnat de Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, fiind adresat locuitorilor satului Debel, o localitate creștină din sudul Libanului.

În același timp, un convoi umanitar coordonat de Vatican, care transporta peste 40 de tone de ajutoare, urma să ajungă în Debel cu ocazia Paștelui, însă livrarea a fost anulată.

Potrivit Bisericii Maronite din Liban (ramură a creștinismului oriental aflată în comuniune cu Roma), decizia a fost luată din „motive de securitate”, în condițiile tensiunilor și operațiunilor militare din zonă.

Vizită recentă în Liban

Papa Leon a vizitat Libanul la sfârșitul anului trecut, aceasta fiind prima sa deplasare externă de la începutul pontificatului, într-o perioadă marcată de tensiuni politice și riscuri de securitate tot mai mari.