Parlamentul Braziliei a adoptat legea privind custodia comună a animalelor de companie

Gata cu certurile legate de cine va păstra câinele. O lege aprobată de parlamentul brazilian va permite cuplurilor care se separă să împartă custodia animalului lor de companie.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
02 apr. 2026, 07:27, Știri externe

Această măsură reflectă importanța pe care brazilienii o acordă animalelor lor de companie.

Noua lege prevede că, dacă un cuplu se separă fără a ajunge la un acord cu privire la animalul lor, „un judecător va stabili regimul de custodie comună și repartizarea costurilor de întreținere a animalului într-un mod echilibrat între părți”, potrivit textului consultat miercuri de AFP, citat de Le Figaro.

Pentru aceasta, animalul trebuie să fi petrecut cea mai mare parte a vieții sale alături de cuplu. Custodia comună nu va fi acordată în cazul existenței unui cazier judiciar sau a unui risc de violență domestică.

Pentru a-și justifica decizia, parlamentarii au subliniat creșterea numărului de dispute privind îngrijirea animalelor de companie, precum și „schimbările care au avut loc în societatea braziliană în ultimele decenii”.

Cuplurile au mai puțini copii și au relații mai strânse cu animalele lor, „adesea considerate membri ai familiei”, au explicat ei.

Legea urmează să fie promulgată de președintele Luiz Inacio Lula da Silva. Liderul de stânga, în vârstă de 80 de ani, a glumit recent pe seama datoriilor brazilienilor legate de îngrijirea animalelor lor.

„Trebuie să-l spălăm o dată pe săptămână, să-l ducem la veterinar. Și toate acestea continuă să crească, ne iau salariul, iar noi ne dăm seama de asta abia la sfârșitul lunii”, a spus el.

Brazilia, o țară cu 213 milioane de locuitori, are aproximativ 160 de milioane de animale de companie, în principal câini, potrivit datelor Institutului Pet Brasil, care reprezintă mai multe companii din sectorul îngrijirii animalelor de companie.

În Franța, nu există o lege specifică care să reglementeze custodia comună a animalelor domestice.

