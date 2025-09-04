Partidul Socialist francez își reafirmă poziția privind demiterea guvernului Bayrou

Luni, premierul Francois Bayrou a anunțat începerea consultărilor cu partidele parlamentare pentru a evita prăbușirea guvernului său.

După întâlnirea cu premierul, liderul socialiștilor, Olivier Faure, a declarat că partidul său nu își va „schimba opinia” și că va susține moțiunea de cenzură programată pentru luni.

Moțiunea a fost cauzată de o propunere de reducere a bugetului din 2026 cu aproximativ 44 de miliarde de euro.

Faure a cerut președintelui Emmanuel Macron să numească un premier de centru-stânga care să susțină propunerile socialiste pentru reducerile bugetare.

Printre măsuri se numără creșteri de taxe pentru cei mai bogați și renegocierea reformei pensiilor care crește vârsta de pensionare.

Socialiștii propune o reducere bugetară de 22 de miliarde de euro, propunere ce a atras criticile ministrului francez de Finanțe.

„Propunerile noastre sunt echilibrate, vrem să reducem datoria și vom găsi bani printre cei mai bogați din Franța. Și nu vom penaliza companiile”, a declarat Olivier Faure.

Președintele Macron a cerut reprezentanților guvernului să colaboreze cu socialiștii, însă Bruno Retailleau, ministru de Interne a respins idea, iar Laurent Wauquiez, lider parlamentar a anunțat că nu va intra într-o coaliție cu cei care „răstoarnă un guvern doar de dragul de a o face”.