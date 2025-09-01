Patru localnici dintr-o insulă indoneziană înfruntă gigantul Holcim în instanță

Un tribunal din cantonul Zug al Elveției urmează să decidă joi dacă va admite spre judecată o plângere depusă de patru locuitori ai insulei Pari din Indonezia, aflată la mii de kilometri depărtare, împotriva companiei elvețiene Holcim, unul dintre cei mai mari producători mondiali de ciment.

Reclamanții susțin că Holcim contribuie semnificativ la încălzirea globală prin emisiile masive de CO2, ceea ce a dus la inundații repetate și la eroziunea coastelor pe insula lor.

„Situația s-a înrăutățit pe insula noastră, mai ales după ce s-a prezis că până în 2050 insula Pari va fi sub apă”, a declarat una dintre reclamante în timpul unei vizite simbolice la Ghețarul Aletsch din Elveția, citată de Reuters.

Un alt locuitor afectat, Arif Pujianto, a vorbit despre distrugerea casei sale și a sursei de apă potabilă din cauza creșterii nivelului mării: „Apa sărată a pătruns în puțul nostru. Nu mai putem bea apă”.

Un precedent judiciar care testează limitele justiției în Elveția

Reclamanții cer 3.600 de franci elvețieni drept despăgubiri pentru reparațiile efectuate și pentru măsurile de protecție, precum zidurile de piatră și plantațiile de mangrove, pe care le-au ridicat pentru a-și proteja insula.

Organizația Swiss Church Aid, o fundație elvețiană de ajutor umanitar afiliată bisericii protestante, sprijină procesul, considerându-l un caz de referință. Dacă dosarul va fi acceptat, va fi primul proces de acest fel împotriva unei companii elvețiene pentru contribuția la schimbările climatice.

Holcim a reacționat afirmând că este „profund angajată în combaterea schimbărilor climatice” și că a redus emisiile proprii cu peste 50% din 2015 încoace.