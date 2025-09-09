Pedeapsă colectivă sau descurajare? Israel demolează locuinţele rudelor atacatorilor palestinieni

Cei doi atacatori, proveniţi din localităţile Qatanna şi Qubeiba, la nord de Ierusalim, în Cisiordania ocupată de Israel, au deschis focul luni asupra unei staţii de autobuz de la periferia Ierusalimului, ucigând şase persoane.

Într-o declaraţie, ministrul Apărării, Israel Katz, a anunţat că a ordonat impunerea de sancţiuni asupra membrilor familiilor atacatorilor şi asupra locuitorilor celor două sate. Orice construcţie realizată fără autorizaţie în cele două localităţi va fi demolată, iar 750 de persoane îşi vor pierde permisiunea de a lucra în Israel, principala sursă de venit pentru multe familii palestiniene.

Israel susţine că demolarea locuinţelor rudelor atacatorilor şi a consătenilor acestora reprezintă o măsură de descurajare a unor atacuri viitoare. Palestinienii şi organizaţiile pentru drepturile omului consideră însă această practică o formă de pedeapsă colectivă, interzisă de dreptul internaţional.

Cei doi atacatori au fost ucişi la faţa locului în timpul atacului de luni. Poliţia a anunţat că a arestat un locuitor din Ierusalimul de Est, suspectat că i-ar fi „ajutat pe terorişti să ajungă la locul faptei”, şi că îşi continuă căutările pentru identificarea tuturor celor implicaţi în atac.

Ministrul Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, a declarat că, în urma atacului, extinde lista comunităţilor ai căror locuitori israelieni sunt eligibili să primească permise de port-armă.

„În atacul teribil s-a dovedit din nou că armele de foc salvează vieţi, atunci când doi civili înarmaţi, care primiseră arme în cadrul reformei pe care o conducem, i-au neutralizat pe terorişti”, a spus el.