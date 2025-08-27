Pedro Almodóvar cere guvernului spaniol să rupă relaţiile cu Israel din cauza conflictului din Gaza

Almodóvar i-a cerut premierului spaniol să încerce să convingă şi aliaţii europeni să adopte aceeaşi poziţie, potrivit AFP.

Într-un mesaj video publicat pe contul de Instagram al casei sale de producţie El Deseo, Almodóvar a declarat: „Cer guvernului nostru să rupă relaţiile diplomatice, comerciale şi de orice alt tip cu statul Israel, ca semn de repulsie faţă de genocidul comis împotriva poporului din Gaza sub privirile lumii întregi”.

Regizorul filmelor „Toată lumea despre mama mea” şi „Femei în pragul unei crize de nervi” s-a mai implicat anterior în acest conflict, semnând o scrisoare împreună cu alţi artişti spanioli, precum Javier Bardem, pentru a condamna „tăcerea” internaţională faţă de situaţia din Gaza.

Guvernul spaniol, condus de Pedro Sánchez, este unul dintre cei mai critici actori europeni faţă de premierul israelian Benjamin Netanyahu şi atacurile împotriva Gaza. În iunie, Sánchez a calificat războiul condus de Israel drept „genocid”, iar în mai 2024 a recunoscut oficial Statul Palestina, alături de Irlanda şi Norvegia. Totuşi, Spania nu a întrerupt relaţiile cu Israel.

Conflictul escaladat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a dus la 1.219 decese în Israel, majoritatea civili, şi la cel puţin 62.819 morţi în Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, sub autoritatea Hamas. Majoritatea victimelor sunt civili, iar numărul luptătorilor ucişi nu este precizat.