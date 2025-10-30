Pene masive de curent în Ucraina după un nou atac cu rachete și drone lansat de Rusia

Atacurile au vizat infrastructura energetică ucraineană, determinând autoritățile să impună întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică „în majoritatea regiunilor Ucrainei”, a anunțat compania de stat Ukrenergo joi.

„Dacă aveți electricitate acum, vă rugăm să o folosiți cu moderație”, a transmis operatorul într-un comunicat.

Alarme aeriene au fost emise în toată țara, în timp ce Forțele Aeriene ucrainene au raportat lansarea mai multor tipuri de proiectile, inclusiv drone de tip Shahed, rachete de croazieră și balistice, precum și rachete hipersonice Kinzhal.

În regiunea Zaporijjia, clădiri rezidențiale au fost avariate, iar 11 persoane, între care șase copii, au fost rănite în urma loviturilor, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

În Boryspil, regiunea Kiev, o femeie de 36 de ani a fost rănită de resturile unei drone, incendiile izbucnite afectând mai multe locuințe, potrivit Kyiv Independent.

Explozii au fost raportate și în regiunile Hmelnițki și Ivano-Frankivsk, aflate departe de linia frontului, iar primarul orașului Ivano-Frankivsk, Ruslan Marținkiv, a avertizat că pot apărea întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

La momentul publicării informației, alertele aeriene erau încă active în vestul Ucrainei, cu drone rusești de tip Shahed semnalate în spațiul aerian.