Cămin studențesc din Zaporojie atacat de ruși. Patru persoane au fost rănite

„Inamicul a atacat orașul Zaporojie și districtul Zaporojie timp de câteva ore. Un cămin a fost lovit — mai multe etaje au fost distruse”, a scris Fedorov.

În urma atacului, au izbucnit mai multe incendii în zonele rezidențiale, iar infrastructura locală a suferit pagube. Ulterior, oficialul ucrainean a precizat că patru persoane au fost rănite în urma loviturilor lansate de forțele ruse asupra orașului.

„Doi dintre răniți — o femeie de 45 de ani și un tânăr de 20 de ani — au fost transportați la spital. Alte două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului și au refuzat spitalizarea”, a adăugat Fedorov.

Atacul vine după ce, în cursul nopții, mai multe explozii au lovit orașul Zaporojie, care a fost vizat de rachete balistice lansate de armata rusă.