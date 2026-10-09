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Peste 100 de grupuri de presă din Franța cer despăgubiri de 1,4 miliarde de euro de la Meta

101 grupuri de presă din Franța cer despăgubiri de aproape 1,4 miliarde de euro de la Meta, compania care deține Facebook și Instagram, pe care o acuză că a obținut un avantaj concurențial pe piața publicității online prin utilizarea datelor personale.
Peste 100 de grupuri de presă din Franța cer despăgubiri de 1,4 miliarde de euro de la Meta
Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 19:15, Știri externe
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Acțiunea deschisă la un tribunal din Paris vizează modul în care Meta folosește datele utilizatorilor pentru publicitatea direcționată și impactul acestei practici asupra veniturilor publicațiilor.

Reclamanții susțin că platformele companiei americane beneficiază de un avantaj față de organizațiile media, care trebuie să respecte regulile privind consimțământul utilizatorilor pentru colectarea și utilizarea datelor.

Potrivit publicației franceze Clubic, prejudiciul reclamat a fost calculat pentru perioada începută în 2018, anul în care a intrat în vigoare Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Grupurile media susțin că practicile Meta au afectat concurența pe piața publicității digitale.

Suma de 1,4 miliarde de euro reprezintă despăgubirile solicitate de reclamanți.

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