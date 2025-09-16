Peste 20.000 de maşini de lux, chemate în service deoarece ar putea exploda

Compania General Motors cheamă în service 23.656 de maşini Chevrolet Corvette Z06 şi ZR1, modele din perioada 2023-2026, după ce au avut loc patru incendii spontane în timpul alimentării. Cauza este un defect de proiectare, potrivit Le Figaro.

Incidentele au avut loc într-un interval scurt de timp. Trei maşini aparţineau unor persoane fizice, iar a patra era un vehicul de testare al producătorului.

Mecanicii au stabilit că problema este provocată de poziţionarea conductei de umplere a rezervorului de combustibil deasupra radiatorului şi a ventilatorului de răcire. Atunci când combustibilul se varsă, ventilatorul aspiră combustibilul, aruncându-l în compartimentul motorului.

Două teste făcute de echipele tehnice ale General Motors au confirmat faptul că se pot produce incendii. Problema este rezolvată în service prin instalarea unui ecran metalic conceput pentru a devia combustibilul vărsat departe de zonele critice.