Peste 400 de arestări în operațiunea de imigrație din zona Chicago în mai puțin de două săptămâni

Charles a furnizat aceste cifre în cadrul unui interviu acordat Associated Press, descriind 400 ca fiind un „număr solid” care include arestările efectuate de alte agenții federale în afară de ICE.

„Vom continua această operațiune până când vom considera că am avut succes. Nu se întrevede o dată de încheiere”, a spus el.

Aproximativ 50% până la 60% din arestări au fost arestări țintite, adică persoane specifice pe care ICE încerca să le găsească deoarece comisese o infracțiune, aveau un ordin final de expulzare sau făcuseră ceva care le-a adus în atenția ICE.

Restul au fost „arestări colaterale” – persoane pe care ICE le întâlnește în timpul operațiunilor sale, care nu sunt persoanele pe care le caută, dar se află ilegal în țară.

Trump a promis mai multe trupe ale Gărzii Naționale la Chicago

Operațiunea a stârnit îngrijorarea activiștilor și a comunităților de imigranți, care spun că s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de agenți de aplicare a legii în materie de imigrație.

Administrația Trump a promis să trimită un număr mare de agenți de imigrație și trupe ale Gărzii Naționale la Chicago, în ciuda obiecțiilor vehemente ale liderilor locali. Operațiunea a dus la acuzații de folosire excesivă a forței și de razii brutale care au prins în capcană cetățeni americani, inclusiv doi cetățeni americani care au fost reținuți pentru scurt timp în această săptămână.

Susținătorii au protestat și împotriva morții unui bărbat împușcat de un ofițer ICE pe 12 septembrie, după ce autoritățile au declarat că acesta a încercat să fugă în timpul unui control rutier.