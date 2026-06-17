Petrolul a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Când se va ieftini energia în Europa

Cotația petrolului Brent, referința pentru piețele internaționale, a scăzut miercuri sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată din luna martie. În tranzacțiile de dimineață, Brent era cotat la aproximativ 78 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI se tranzacționa în jurul valorii de 75 de dolari pe baril. Scăderea vine după ce piețele au reacționat pozitiv la acordul interimar dintre Washington și Teheran, care ar urma să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz până la sfârșitul săptămânii, mai arată Euronews.

De ce este atât de importantă Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate. De la începutul conflictului dintre Iran și Statele Unite, la sfârșitul lunii februarie, traficul prin această zonă a fost puternic afectat, iar piețele s-au temut de o criză energetică majoră.

În perioada de vârf a tensiunilor, petrolul Brent a urcat spre 120 de dolari pe baril, alimentând inflația și majorând costurile energiei la nivel global. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), blocajul din Strâmtoarea Ormuz a generat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria pieței mondiale.

Piețele pariază pe revenirea exporturilor

Analiștii consideră că reluarea traficului maritim va permite revenirea treptată a exporturilor din Golf, una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol și gaze din lume. Totuși, specialiștii avertizează că normalizarea completă a pieței nu se va produce peste noapte. Chiar dacă navele vor putea traversa din nou strâmtoarea fără restricții, industria energetică are nevoie de timp pentru a reveni la ritmul anterior conflictului. În plus, negocierile privind programul nuclear iranian rămân un subiect sensibil, iar investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile diplomatice.

De ce energia nu se va ieftini imediat în Europa

Deși scăderea prețului petrolului este o veste bună pentru consumatori, efectele în Europa ar putea apărea mai lent. Uniunea Europeană importă majoritatea necesarului de petrol și este influențată direct de prețurile internaționale. În timpul conflictului, costurile suplimentare generate de asigurările de risc pentru nave și de transportul maritim au contribuit la menținerea unor prețuri ridicate.

Chiar dacă petrolul s-a ieftinit semnificativ față de maximele din timpul războiului, experții avertizează că tarifele de transport și primele de asigurare trebuie să revină și ele la niveluri normale pentru ca efectele să fie resimțite pe deplin de consumatori. Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, declara încă din primăvară că revenirea la condițiile de dinaintea conflictului va fi un proces de durată, chiar și în cazul unui acord de pace.

Gazele naturale au urmat aceeași tendință

Și piața gazelor naturale a reacționat pozitiv la perspectivele de detensionare. Prețurile europene au coborât sub 42 de euro pe megawatt-oră, pe fondul așteptărilor că exporturile din regiunea Golfului vor reveni treptat la normal. Cu toate acestea, investitorii continuă să urmărească situația din Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de gaze naturale lichefiate, după informațiile privind posibile pagube produse unor instalații energetice în timpul conflictului.