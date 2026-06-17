Prima pagină » Știri externe » Petrolul a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Când se va ieftini energia în Europa

Petrolul a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Când se va ieftini energia în Europa

Prețul petrolului a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, pe fondul optimismului că traficul prin Strâmtoarea Ormuz va fi reluat în curând, titrează Euronews.
Petrolul a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Când se va ieftini energia în Europa
instalații petroliere în Alberta/sursa foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press
Victor Dan Stephanovici
17 iun. 2026, 09:37, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cotația petrolului Brent, referința pentru piețele internaționale, a scăzut miercuri sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată din luna martie. În tranzacțiile de dimineață, Brent era cotat la aproximativ 78 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI se tranzacționa în jurul valorii de 75 de dolari pe baril. Scăderea vine după ce piețele au reacționat pozitiv la acordul interimar dintre Washington și Teheran, care ar urma să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz până la sfârșitul săptămânii, mai arată Euronews.

De ce este atât de importantă Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate. De la începutul conflictului dintre Iran și Statele Unite, la sfârșitul lunii februarie, traficul prin această zonă a fost puternic afectat, iar piețele s-au temut de o criză energetică majoră.

Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz, Iranul și Golful Oman. Sursa foto: Hepta

În perioada de vârf a tensiunilor, petrolul Brent a urcat spre 120 de dolari pe baril, alimentând inflația și majorând costurile energiei la nivel global. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), blocajul din Strâmtoarea Ormuz a generat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria pieței mondiale.

Piețele pariază pe revenirea exporturilor

Analiștii consideră că reluarea traficului maritim va permite revenirea treptată a exporturilor din Golf, una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol și gaze din lume. Totuși, specialiștii avertizează că normalizarea completă a pieței nu se va produce peste noapte. Chiar dacă navele vor putea traversa din nou strâmtoarea fără restricții, industria energetică are nevoie de timp pentru a reveni la ritmul anterior conflictului. În plus, negocierile privind programul nuclear iranian rămân un subiect sensibil, iar investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile diplomatice.

De ce energia nu se va ieftini imediat în Europa

Deși scăderea prețului petrolului este o veste bună pentru consumatori, efectele în Europa ar putea apărea mai lent. Uniunea Europeană importă majoritatea necesarului de petrol și este influențată direct de prețurile internaționale. În timpul conflictului, costurile suplimentare generate de asigurările de risc pentru nave și de transportul maritim au contribuit la menținerea unor prețuri ridicate.

Chiar dacă petrolul s-a ieftinit semnificativ față de maximele din timpul războiului, experții avertizează că tarifele de transport și primele de asigurare trebuie să revină și ele la niveluri normale pentru ca efectele să fie resimțite pe deplin de consumatori. Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, declara încă din primăvară că revenirea la condițiile de dinaintea conflictului va fi un proces de durată, chiar și în cazul unui acord de pace.

Gazele naturale au urmat aceeași tendință

Și piața gazelor naturale a reacționat pozitiv la perspectivele de detensionare. Prețurile europene au coborât sub 42 de euro pe megawatt-oră, pe fondul așteptărilor că exporturile din regiunea Golfului vor reveni treptat la normal. Cu toate acestea, investitorii continuă să urmărească situația din Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de gaze naturale lichefiate, după informațiile privind posibile pagube produse unor instalații energetice în timpul conflictului.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da