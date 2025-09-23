Planul de reînarmare al Germaniei lasă deoparte armele americane. Accentul va cădea pe industria europeană

Planul de achiziții consultat de jurnaliștii POLITICO arată că Germania se pregătește să încheie contracte în valoare de aproape 83 de miliarde de euro în cursul anului viitor. Lista detaliază 154 de achiziții majore în domeniul apărării între septembrie 2025 și decembrie 2026.

Germania va aloca, pentru achiziții privind armele americane, aproximativ 150 de milioane de euro destinate torpilelor atașate aeronavelor P-8A ale Boeing și alte aproximativ 5,1 miliarde de euro pentru rachetele și lansatoarele de apărare aeriană MIM-104 Patriot ale Raytheon, relevă sursa citată. Luând în calcul achiziția de rachete AMRAAM și ESSM și pachete radio, totalul se ridică la doar aproximativ 6,8 miliarde de euro, adică aproape 8% din planul Berlinului. Restul este destinat, în mare parte, industriei europene.

Schimbare de situație?

Acest lucru marchează o schimbare de situație, în condițiile în care în ultimii ani, Germania a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de echipamente de apărare ai Washingtonului. Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, membrii europeni ai NATO au cumpărat 64% din armele lor din SUA între 2020 și 2024.

Planul Germaniei vine într-un mod contradictoriu, după ce în luna iulie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încheiat un acord comercial cu Trump, care anunța că UE va cumpăra „cantități uriașe” de arme americane în valoare de „sute de miliarde”.

Cheltuielile pentru apărare în Europa nu sunt decise la Bruxelles, ci de guvernele naționale, iar la Berlin, cifrele spun o altă poveste.

Ce cumpără Germania în materie militară

Cel mai scump element din planul de cumpărături militare ale Germaniei este programul de fregate F-127, care urmează să fie proiectat de gigantul german TKMS. Costul său estimat se ridică la 26 de miliarde de euro.

Un alt element central este Eurofighter Tranche 5, cu 4 miliarde de euro, care urmează să fie aprobate în octombrie 2025 pentru noi aeronave. Alte 1,9 miliarde de euro sunt alocate pentru modernizarea radarelor. De asemenea, planul arată că Berlinul își dublează flota europeană existentă de avioane de luptă pentru a compensa întârzierile de producție ale Future Combat Air System (FCAS), un avion de luptă de nouă generație care ar trebui construit de Germania, Franța și Spania.

Planul prevede bani și pentru dotarea armatei germane. În octombrie, sunt prevăzute cheltuieli de peste 3,4 miliarde de euro pentru achiziționarea de vehicule blindate.

Bani sunt alocați și pentru apărarea aeriană. Planul include peste 300 de milioane de euro pentru unități suplimentare IRIS-T SLM construite în Germania, 755 de milioane de euro pentru rachete lansate de pe nave și 490 de milioane de euro pentru noi rachete de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune.