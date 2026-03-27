Ploi torențiale în Dubai: străzi inundate și trafic blocat după furtuna din timpul nopții

Ploile puternice care au căzut peste noapte în Dubai au provocat inundații pe mai multe artere ale orașului, blocând traficul și lăsând mașini abandonate pe străzi. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au mobilizat echipe de intervenție și avertizează că vremea instabilă ar putea continua în zilele următoare, arată Euronews.
Sursa foto: colaj captură video
Victor Dan Stephanovici
27 mart. 2026, 09:34, Știri externe

Precipitațiile intense din timpul nopții au acoperit intersecții, drumuri secundare și pasaje subterane în mai multe zone ale orașului. În unele cartiere, apa a inundat complet carosabilul. Mai mulți șoferi au rămas blocați în trafic sau au fost nevoiți să își abandoneze vehiculele, mai scrie Euronews.

Poliția și echipele de intervenție au intervenit încă dinainte de răsărit pentru a evacua apa și pentru a elibera drumurile. În paralel, utilaje de pompare și echipaje de recuperare au fost trimise în zonele cele mai afectate.

Posibile întârzieri la zboruri

Condițiile meteorologice severe au afectat și transportul aerian. Aeroporturile din Dubai au avertizat că există riscul unor întârzieri sau perturbări ale zborurilor, în contextul în care furtunile și ploaia ar putea continua în anumite zone ale Emiratelor Arabe Unite. Autoritățile au recomandat pasagerilor să verifice starea zborurilor înainte de a pleca spre aeroport.

Episoadele de ploi torențiale sunt relativ rare în regiune, însă meteorologii spun că astfel de evenimente devin tot mai frecvente în ultimii ani. Specialiștii avertizează că aversele scurte, dar foarte intense, pun presiune pe infrastructura urbană a orașelor din deșert, inclusiv pe sistemele de drenaj și pe rețelele de transport. Dubai s-a confruntat cu inundații semnificative și în trecutul recent, inclusiv în 2024, când ploi record au provocat perturbări majore ale traficului și transportului aerian.

Autoritățile rămân în alertă

Serviciile meteorologice din Emiratele Arabe Unite au emis mai multe avertizări în această săptămână privind instabilitatea atmosferică. Autoritățile au anunțat că monitorizează evoluția vremii. Echipele de intervenție rămân mobilizate pentru a gestiona eventualele noi inundații și pentru a menține principalele artere de circulație deschise.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
Gandul
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Cancan
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Ibuprofen pentru copii retras de pe piață! La ce trebuie să fie atenți părinții?
CSID
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor